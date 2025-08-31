　
地方 地方焦點

嘉義縣衛生局攜手長庚醫院　A個管員長照專業訓練

▲▼ 長照專業量能A個管訓練，強化長照人員專業知能 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲長照專業量能A個管訓練，強化長照人員專業知能 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局30日結合嘉義長庚紀念醫院辦理為期4天「長期照顧A個管員Level II課程」，參訓人數近100位，由10位長照領域專家授課指導，提升長照A個管員專業知能及跨領域整合社區資源能力，提供民眾更優質的長照服務。

▲▼ 長照專業量能A個管訓練，強化長照人員專業知能 。（圖／嘉義縣政府提供）

訓練課程包含長照服務計畫評估與調整技巧、跨專業團隊協作模式、個案風險管理與資源連結實務，以及面對高齡、失智症人口增加的應對策略。

多位專業講師分析實務案例，也讓學員親自演練，日後在服務過程中可更精準地回應個案與家庭的多元需求。

▲▼ 長照專業量能A個管訓練，強化長照人員專業知能 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局說明，嘉義縣老年人口比率高達23.59%， 113年長期照護涵蓋率高達115.29%為全國之冠，推估114年長照需求人口數22944人。

社區整合型服務中心A個管將是長照服務網絡的核心人物，承擔個案評估、服務轉介、資源整合的重要角色，因此A個管需要熟悉長照制度，為家屬分析問題，盤點資源。滿足多元照護需求，落實看得到、找得到、用得到的長照服務。

▲▼ 長照專業量能A個管訓練，強化長照人員專業知能 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣112年長期照顧服務涵蓋率108.51%，113年更高達115.29%，連續2年涵蓋率為全國之冠，衛生局將持續推出各項長照服務，強化長照專業人員服務量能，期望長輩都能健康、快樂、幸福，在嘉安老。

如有長照服務需求可洽詢各鄉鎮衛生所長照分站或撥打1966長照服務專線(前5分鐘免費)，將有專人為您服務。

北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

台北市長蔣萬安、衛福部次長呂建德因為補助款爭議、長照布建率數度交鋒，呂建德昨天甚至再批「北市府拿那麼多錢和資源，長照需求服務涵蓋率只贏離島的連江跟金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」讓這場中央地方衝突持續。準衛福部長石崇良今（30）日出面緩頰，長照要成功需要中央地方合作，肯定地方努力讓覆蓋率上升，但如果有不足的地方，可以大家一起來檢討、強化。

嘉義縣長翁章梁分享智慧農業成功案例

訪荷蘭、奧地利、捷克！　侯友宜率團赴歐11天考察長照、城市規劃

嘉義縣校園餐盒與午餐稽查全通過

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

