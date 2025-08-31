嘉義縣衛生局攜手長庚醫院　A個管員長照專業訓練

▲長照專業量能A個管訓練，強化長照人員專業知能 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局30日結合嘉義長庚紀念醫院辦理為期4天「長期照顧A個管員Level II課程」，參訓人數近100位，由10位長照領域專家授課指導，提升長照A個管員專業知能及跨領域整合社區資源能力，提供民眾更優質的長照服務。

訓練課程包含長照服務計畫評估與調整技巧、跨專業團隊協作模式、個案風險管理與資源連結實務，以及面對高齡、失智症人口增加的應對策略。

多位專業講師分析實務案例，也讓學員親自演練，日後在服務過程中可更精準地回應個案與家庭的多元需求。

嘉義縣衛生局說明，嘉義縣老年人口比率高達23.59%， 113年長期照護涵蓋率高達115.29%為全國之冠，推估114年長照需求人口數22944人。

社區整合型服務中心A個管將是長照服務網絡的核心人物，承擔個案評估、服務轉介、資源整合的重要角色，因此A個管需要熟悉長照制度，為家屬分析問題，盤點資源。滿足多元照護需求，落實看得到、找得到、用得到的長照服務。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣112年長期照顧服務涵蓋率108.51%，113年更高達115.29%，連續2年涵蓋率為全國之冠，衛生局將持續推出各項長照服務，強化長照專業人員服務量能，期望長輩都能健康、快樂、幸福，在嘉安老。

如有長照服務需求可洽詢各鄉鎮衛生所長照分站或撥打1966長照服務專線(前5分鐘免費)，將有專人為您服務。