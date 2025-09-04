琵琶颱風「向東大迴轉」午後恐炸雷雨　明後天酷熱38℃

▲琵琶颱風生成。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(4)日午後有對流發展，氣象專家吳德榮提醒要注意局部大雷雨發生。明後天酷熱38度，「輕颱琵琶」今天凌晨生成，目前在在琉球東方海面，未來向北進行，再向東大迴轉。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(4)日各地多雲時晴，仍偏熱；午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨的發生。

各地區氣溫為：北部22至36度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至35度。

▲「輕颱琵琶」在琉球東方海面，向北進行，再向東大迴轉；今(4)日侵襲九州，明(5)日侵襲四國、本州南側(左圖)。（圖／洩天機教室）

明日、週六(5、6日)各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，南部、東南部偶有局部短暫降雨的機率。

下週日至週三(8至11日)南方水氣增多，各地多雲時晴，北台仍偏熱；南部、東南部有局部短暫降雨，午後山區有對流發展，擴及部分平地，注意有大雷雨發生的機率。

「熱帶低壓」今晨發展為「輕颱琵琶」，在琉球東方海面，向北進行，再向東大迴轉；今(4)日侵襲九州，明(5)日侵襲四國、本州南側，有日本行程應注意其動態。最「輕颱琵琶」的模擬平均路徑，與氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示其「不確定性」，對台無威脅。