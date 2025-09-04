譴責中共灰色地帶行動　綠委籲：國安會外交部海委會勿各自為政

▲東沙群島位置圖。（ETtoday記者製圖／資料照）

記者詹詠淇／台北報導

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）3日發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，提到北京對台施壓已擴及至距離東沙群島限制水域僅30英里（約48公里），強行設置鑽井平台。對此，綠委、外交及國防委員會委員陳冠廷今（4日）嚴正譴責，指出這是典型灰色地帶行動，企圖透過商業名義掩蓋軍事滲透，嚴重威脅台灣以及南海安全，國安會、外交部與海委會都不能再各自為政，必須建立問責機制。綠委賴瑞隆則呼籲要向國際表達我國強烈抗議，若任由中共持續設置而沒有任何動作，恐讓外界認為我國接受這樣的行為。

針對中共國營企業中國海洋石油在東沙島周邊我國專屬經濟海域內，設置多達12座固定或半固定油氣設施並搭配大量船隻活動一事，陳冠廷今嚴正譴責，指出這是典型的灰色地帶行動，企圖透過商業名義掩蓋軍事滲透，嚴重威脅台灣以及南海安全。

陳冠廷表示，這些設施若搭載感測器，將直接強化中共在台灣周邊的監控與攻擊鏈，對東沙島乃至台灣整體防衛構成重大挑戰。北京在越南周邊曾採取相同手法，但因越南持續抗議而無法得逞。若我方未能及時回應，將助長中共，並使其侵害行為被塑造成「新常態」。

陳冠廷指出，國安會必須率先承擔責任，將中共在東沙周邊的動態納入國安議程，整合戰略層面的判斷與應對，確保決策層能即時全面掌握局勢，形成跨部會行動的核心。

陳冠廷進一步要求，外交部必須恢復定期揭露中共脅迫行動資訊，透過多平台、多語言強化揭露與譴責，避免中共的灰色地帶行為被淡化或正常化。最後，海洋委員會則需全面提升海洋治理的主動性，不僅要強化海巡署在衛星影像、無人機及雷達系統上的情監偵量能，更應主動提出跨部會的因應方案，確保國土與海洋主權不被中共蠶食。

陳冠廷強調，國安會、外交部與海委會都不能再各自為政，必須建立問責機制。若未能及時反應、阻止中共行徑，就應清楚檢討並改正，唯有如此，才能展現政府維護國家安全與海洋主權的決心。

民進黨立委賴瑞隆則透過自錄影片表示，東沙島是我國海域，周邊權益也是屬於中華民國台灣的，中共在東沙島附近設置鑽井平台已經侵犯我國權益，他要求國防部、海委會應積極協調溝通，同時捍衛我國海疆、主權。若任由中共持續設置而沒有任何動作，恐讓外界認為我國接受這樣的行為，因此要向國際表達我國強烈抗議，透過外交手段讓中共知道他已侵入我國領土。