9天考回台大醫！台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

▲高姓學霸妹9天考回台大醫。（圖／「吃貨台大」授權使用）



記者鄺郁庭／綜合報導

台中一中科學班高姓女學生曾因科展抄襲爭議，失去繁星推薦錄取台大醫學系資格，今年分科測驗再度以高分考取台大醫。值得注意的是，學霸妹近日接受「吃貨台大」邀請，幫台大聯名商品宣傳，間接證實她成為台大新生，引起討論。

高姓學霸妹近日接受「吃貨台大」邀請，為台大的新聯名商品拍攝宣傳照，只見她拿著國際IP的台大小熊，對著鏡頭露出溫婉微笑，整個人散發知性又清新的氣質。貼文上線後，吸引超過2萬名網友點讚，紛紛在底下留言，「高同學好漂亮」、「人美又會讀書，人生勝利組。」

有網友日前在Threads發文，貼出學霸妹的分科測驗座位標示單，透過應試號碼與台大放榜名單比對，「重返台大醫學系」。多名網友發文恭喜她，「能在一中成績保持前幾名獲得繁星資格，表示本來底子就很好了，恭喜恭喜」、「同一年考上台大醫兩次！是金子總會發光的」、「絕對實力的證明，真的佩服。」

《ETtoday新聞雲》記者致電台大，註冊組組長表示，「不針對個案說明，謝謝關心。」母校台中一中則表示，「學校沒有對外公布成績，不方便回應，謝謝」。精神科醫師沈政男則發文，形容她是「文曲星下凡」，並直言這是一則將「國民教育黑暗史改寫成傳奇故事」的案例。

「吃貨台大」是台大的學生社團，為響應及推廣台大與國際知名IP合作，在9/6線上販售之前，邀請多位學生及校友共同拍攝平面及短影音共襄盛舉，相關人員均無償投入此次合作。參與人員包含世大運金牌丁彥宸（工商管理系）、2025台大盃男排全明星賽球員翁梓薰（電子所）、二位新生分別翁廷睿（會計系）、高齊悠（醫學系）及校友KOL安妮（會計系），相關作品目前已有超過100萬人次觀看。

▲「吃貨台大」邀請多位學生推廣台大與國際IP合作商品。（圖／「吃貨台大」授權使用）

▲2025台大盃男排全明星賽球員翁梓薰（左）。（圖／「吃貨台大」授權使用）