　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界最大冰山崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」

▲▼世界最大冰山A23a崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」 。（圖／翻攝vk／AARI）

▲世界最大冰山A23a崩裂，已經有1／3面積消失。（圖／翻攝vk／AARI，下同）

記者許力方／綜合報導

俄羅斯北極與南極科學研究所（AARI）發布最新消息，指世界最大冰山A23a在三個月內消失了約1000平方公里的面積，已經超過總面積的三分之一。英國南極調查局科學家表示，A23a正在迅速分裂，已經崩裂成多塊「大型冰山」，可能將走向滅亡。

資料顯示，A23a冰山的面積達3672平方公里，略大於美國羅德島州，厚度約400米，重量達約1兆噸。1986年時，A23a從南極冰架斷裂、分離，因其350米的龍骨部分觸及海床而擱淺在南極威德爾，一直到2020年隨著冰體逐漸融化，體積縮小，開始緩慢移動，今年3月在南喬治亞島附近再度擱淺。

▲▼世界最大冰山A23a崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」 。（圖／翻攝vk／AARI）

過去幾十年，A23a多次保持「世界最大現存冰山」的頭銜。研究所科學家指出，光是南極今年冬季的三個月（6-8月）裡，A23a的面積就減少了36%，3塊面積在60至300平方公里的巨大冰塊從冰山上崩解脫落，到6月時，其面積剩2730平方公里，如今面積已經雪崩減少到1750平方公里。

隨著A23a的瓦解，現任世界最大冰山已由D15a接手，面積約3000 平方公里，現停留在靠近澳洲戴維斯基地的南極海岸。A23a 仍是世界第二大冰山，但英國南極調查局預測，隨著南半球春季來臨及水溫上升，它將在數週內持續碎裂，最終變成無法追蹤的小冰塊。

科學家指出，冰山融化時，會像水中釋放大量營養物質，形成「營養炸彈」，促進浮游生物的繁殖與生長，可能引發附近生態系統的連鎖反應。

▲▼世界最大冰山A23a崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」 。（圖／翻攝vk／AARI）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
ChatGPT宣布推出新功能！
女大生遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了
江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
江祖平公開「性侵醜聞」男方清晰照！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世界最大冰山崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」

北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

他招人妻、女學生露下體直播！一年半賺3700萬　日警逮4人長相曝光

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

習近平、普丁閱兵前忘關麥？聊「器官移植、長生不老」全被聽光光

國際火線／九三大閱兵　實質是「反美大聯盟」？

若澤倫斯基願到莫斯科　普丁「準備好會談」但3條件達成才會有進展

美軍在沖繩部署2大防空、濱海防衛武器　9月美日聯合演習將亮相

美國夫妻控訴AI慫恿兒子輕生　ChatGPT將推出家長監控功能

吃不到美乃滋爆氣！男子買汽油燒了咖啡廳

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

世界最大冰山崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」

北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

他招人妻、女學生露下體直播！一年半賺3700萬　日警逮4人長相曝光

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

習近平、普丁閱兵前忘關麥？聊「器官移植、長生不老」全被聽光光

國際火線／九三大閱兵　實質是「反美大聯盟」？

若澤倫斯基願到莫斯科　普丁「準備好會談」但3條件達成才會有進展

美軍在沖繩部署2大防空、濱海防衛武器　9月美日聯合演習將亮相

美國夫妻控訴AI慫恿兒子輕生　ChatGPT將推出家長監控功能

吃不到美乃滋爆氣！男子買汽油燒了咖啡廳

盧超群：2040年台灣半導體營業額可達兩兆美元　如果電力能配合

世界最大冰山崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」

東亞經濟協會攜陽明交通大學　建立台日半導體產學合作里程碑

雲端發票中100萬不能領！得主「來不及歸戶」獎金沒了

不是詐騙！他ATM領1000「抽中1.5萬大獎」　一票人哀號：每次都跳過

北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

台北最強清粥小菜「小品雅廚」驚傳頂讓　員工透露：70歲老闆累了

福斯「首款小型電動掀背車」名稱確認！GTI高性能版本同步登場

好市多買錯牛肉！退貨被問「你知道要丟掉嗎」　她批情勒掀論戰

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

夫妻控訴AI慫恿兒輕生　ChatGPT將推家長監控功能

普丁：澤若願到莫斯科　他已準備好會談

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

他招人妻、女學生猥褻直播

九三大閱兵　實頎是反美大聯盟？

美豪宅滅門血案！韓裔牙醫疑「殺妻女後輕生」

地獄航班！　機上「6人集體不適」急轉降

日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

台交通1年死3000人　德媒：比911喪生人數還多

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

北京93閱兵「台灣才是隱藏關鍵」

更多熱門

相關新聞

陸二手平台驚現「南極地衣」 古老生物百年只長一公釐！官方要查

陸二手平台驚現「南極地衣」 古老生物百年只長一公釐！官方要查

大陸有網友18日在二手交易平台上發現疑似「科考人員」上架從南極帶回的地衣，質疑此行為是破壞南極生態保育。對此，中國極地研究中心工作人員回應稱，已向該二手平台發送律師函，要求將違規商品下架。整起事件引起相關單位重視，對於售賣者是否為科考隊員，正在調查中。

怪獸級「冰山」逼近格陵蘭小島！

怪獸級「冰山」逼近格陵蘭小島！

科學家：冰山融化仍不可逆

科學家：冰山融化仍不可逆

影片曝光！首次拍攝到「巨型魷魚30cm幼體」

影片曝光！首次拍攝到「巨型魷魚30cm幼體」

氣候危機加劇！專家：全球升溫 2°C 內控管已不可能

氣候危機加劇！專家：全球升溫 2°C 內控管已不可能

關鍵字：

冰山南極

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

對他越好越不珍惜星座男Top 3

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

江祖平怒PO性侵男正面照！

陳傑憲辣妻甜曬「高顏值全家福」！

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面