世界最大冰山崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」

▲世界最大冰山A23a崩裂，已經有1／3面積消失。（圖／翻攝vk／AARI，下同）



記者許力方／綜合報導

俄羅斯北極與南極科學研究所（AARI）發布最新消息，指世界最大冰山A23a在三個月內消失了約1000平方公里的面積，已經超過總面積的三分之一。英國南極調查局科學家表示，A23a正在迅速分裂，已經崩裂成多塊「大型冰山」，可能將走向滅亡。

資料顯示，A23a冰山的面積達3672平方公里，略大於美國羅德島州，厚度約400米，重量達約1兆噸。1986年時，A23a從南極冰架斷裂、分離，因其350米的龍骨部分觸及海床而擱淺在南極威德爾，一直到2020年隨著冰體逐漸融化，體積縮小，開始緩慢移動，今年3月在南喬治亞島附近再度擱淺。

過去幾十年，A23a多次保持「世界最大現存冰山」的頭銜。研究所科學家指出，光是南極今年冬季的三個月（6-8月）裡，A23a的面積就減少了36%，3塊面積在60至300平方公里的巨大冰塊從冰山上崩解脫落，到6月時，其面積剩2730平方公里，如今面積已經雪崩減少到1750平方公里。

隨著A23a的瓦解，現任世界最大冰山已由D15a接手，面積約3000 平方公里，現停留在靠近澳洲戴維斯基地的南極海岸。A23a 仍是世界第二大冰山，但英國南極調查局預測，隨著南半球春季來臨及水溫上升，它將在數週內持續碎裂，最終變成無法追蹤的小冰塊。

科學家指出，冰山融化時，會像水中釋放大量營養物質，形成「營養炸彈」，促進浮游生物的繁殖與生長，可能引發附近生態系統的連鎖反應。