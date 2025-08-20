　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸二手平台驚現「南極地衣」　古老生物百年只長一公釐！官方要查

▲大陸二手交易平台驚現「南極地衣」，疑為南極科考隊員夾帶運出。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸二手交易平台驚現「南極地衣」，疑為南極科考隊員夾帶運出。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸有網友18日在二手交易平台上發現疑似「科考人員」上架從南極帶回的地衣，質疑此行為是破壞南極生態保育。對此，中國極地研究中心工作人員回應稱，已向該二手平台發送律師函，要求將違規商品下架。整起事件引起相關單位重視，對於售賣者是否為科考隊員，正在調查中。

《極目新聞》報導，據交易平台顯示，該商品的描述寫道，「整箱南極地衣，長在石頭上，一百年長1毫米（公釐，下同），共約11塊，南極原裝。」售價標註為22500元人民幣（約9.48萬元新台幣）。

值得注意的是，這名販售者的專業中，還有單塊南極地衣可供選擇，售價520元（人民幣，下同）。該帳號除售賣地衣外，還有南極考察隊服、南極科考隊徽章等商品，讓人不禁懷疑，其販售者為大陸南極科考隊研究人員。

經陸媒私訊詢問該帳號擁有者，「地衣」是否真為南極帶回，對方先稱，「今年帶回來的，朋友的，必須南極的。」但隨後即改口否認稱，「這是雲南樹林裡的地衣，跟南極地衣同類型，不是南極的。」

公開資訊顯示， 地衣為地球上最古老的植物之一，是真菌和綠藻門或藍綠菌的共生體，也被視為「陸地上的珊瑚」，是一類原始型的低等植物，因其能適應南極沙漠般的乾燥和極度寒冷的環境，所以他也是分布最廣、種類最多的南極原生植物。

08/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南極科考隊地衣二手平台生態保育古生物珊瑚礁

