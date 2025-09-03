才被王義川拒絕！徐巧芯又遇偏綠媒體人「開心合照」酸：反觀...

▲徐巧芯巧遇鄭弘儀。（圖／翻攝Threads／徐巧芯）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委徐巧芯歐洲員工旅遊，竟意外連續遇上兩位政壇與媒體人物，卻上演截然不同的戲碼。她先是在餐廳假裝粉絲要求與民進黨立委王義川合照，卻遭對方當場回絕「不想理妳」，影片曝光引發熱議；未料隔日她在機場又巧遇立場偏綠的媒體人鄭弘儀，雙方則大方合影，徐巧芯更直誇對方「非常有風度」。

徐巧芯原先承諾助理若反罷免成功，將自掏腰包帶隊出國，如今實現承諾，帶十餘人赴捷克展開7天行程。期間她在社群分享與王義川的「巧遇片段」，只見她戴墨鏡上前要求自拍，隨後掀下墨鏡自揭身份，王義川一見後立刻黑臉離去，留下「不想理妳」的冷回應。影片在網路瘋傳，不少網友諷刺兩人隔空交火，「政治零距離，卻難以同框」。

▲徐巧芯出國巧遇王義川，「假裝粉絲」要合照。

相較之下，徐巧芯與鄭弘儀的互動顯得和諧許多。她在Threads貼出與鄭並肩自拍的照片，兩人對鏡微笑，她更祝福對方旅途順利，直言「這才是一般正常情況」。貼文引來大批網友留言讚許，「雖然立場不同，但風度滿分」、「政治一時，都是台灣人」，甚至有人調侃「是不是搭上民進黨專機？」

值得注意的是，當網友質疑「他是深綠的，怎麼願意跟妳這戰鬥藍拍照呀？」徐巧芯親自回應，「一般來說有認識都會打招呼拍個照。」並在另一則留言中補上一句「一般來說都是這樣的呀，反觀」，疑似暗酸前一晚冷回應的王義川。這句耐人尋味的補充，也讓網友直呼「懂的人就懂」。