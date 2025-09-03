才被王義川拒絕！徐巧芯又遇偏綠媒體人「開心合照」酸：反觀...

　
政治

才被王義川拒絕！徐巧芯又遇偏綠媒體人鄭弘儀　開心合照酸：反觀...

▲徐巧芯巧遇鄭弘儀。（圖／翻攝自徐巧芯Threads）

▲徐巧芯巧遇鄭弘儀。（圖／翻攝Threads／徐巧芯）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委徐巧芯歐洲員工旅遊，竟意外連續遇上兩位政壇與媒體人物，卻上演截然不同的戲碼。她先是在餐廳假裝粉絲要求與民進黨立委王義川合照，卻遭對方當場回絕「不想理妳」，影片曝光引發熱議；未料隔日她在機場又巧遇立場偏綠的媒體人鄭弘儀，雙方則大方合影，徐巧芯更直誇對方「非常有風度」。

徐巧芯原先承諾助理若反罷免成功，將自掏腰包帶隊出國，如今實現承諾，帶十餘人赴捷克展開7天行程。期間她在社群分享與王義川的「巧遇片段」，只見她戴墨鏡上前要求自拍，隨後掀下墨鏡自揭身份，王義川一見後立刻黑臉離去，留下「不想理妳」的冷回應。影片在網路瘋傳，不少網友諷刺兩人隔空交火，「政治零距離，卻難以同框」。

▲▼徐巧芯出國「假裝粉絲」合照！王義川見真面目怒離場：不想理妳啦。（圖／翻攝Threads／徐巧芯）

▲徐巧芯出國巧遇王義川，「假裝粉絲」要合照。

相較之下，徐巧芯與鄭弘儀的互動顯得和諧許多。她在Threads貼出與鄭並肩自拍的照片，兩人對鏡微笑，她更祝福對方旅途順利，直言「這才是一般正常情況」。貼文引來大批網友留言讚許，「雖然立場不同，但風度滿分」、「政治一時，都是台灣人」，甚至有人調侃「是不是搭上民進黨專機？」

值得注意的是，當網友質疑「他是深綠的，怎麼願意跟妳這戰鬥藍拍照呀？」徐巧芯親自回應，「一般來說有認識都會打招呼拍個照。」並在另一則留言中補上一句「一般來說都是這樣的呀，反觀」，疑似暗酸前一晚冷回應的王義川。這句耐人尋味的補充，也讓網友直呼「懂的人就懂」。

09/02 全台詐欺最新數據

480 2 4982 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「穩居四箭」拍板！陳時中曝婚育宅加碼1.1萬戶　租補再擴大
七月半驚魂！北投、士林各傳女駕駛不明原因自撞
台中檳榔攤西施遭偷拍私密片　小王傳給綠帽夫：她自己搬開
陳傑憲辣妻甜曬「高顏值全家福」！　牽手放閃震撼萬人
徐巧芯遇偏綠媒體人「開心合照」酸：反觀...
別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

藍委徐巧芯成功挺過大罷免，她犒賞10多名助理們，自掏腰包前往捷克員工旅遊，半路上巧遇綠委王義川，徐巧芯假裝是粉絲上前要合照，舉起手機自拍，最後摘下墨鏡露出真面目，讓王義川起身離場「不想理妳啦！」這段插曲也引起網友熱議。對此，綠委王世堅今（3日）受訪時表示，粉絲決定要不要在那個時候去、委員也可以決定接不接受，這很平常。至於若私下遇到徐巧芯願不願意合照？王表示，只要她不比這樣（中指），我都ok。

徐巧芯歐洲行王義川鄭弘儀政治对决

