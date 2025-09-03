　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

病人堅持「又沒開藥」拒付看診費！　ICU醫曝最慘下場

▲▼看診,醫院,醫生,問診。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名醫師之前看門診時，花時間替病人解釋檢查報告，並詳細回答疑問；怎料，患者後來竟以「只是解釋報告又沒開藥」為由，拒絕繳費。對此，ICU醫師陳志金直言，此舉無疑是踐踏專業，「儘管省下診察費，失去的可能是健康甚至性命。」

陳志金在粉專提到，有位醫師朋友分享，之前有對夫妻前來「諮詢」遺傳疾病，過程中他跟病人詳細地解釋報告，但在看診結束後，夫妻竟覺得「只是問問題」，又沒有開藥，於是不願意付看診費，甚至揚言投訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，醫師在意的並非掛號費本身，而是背後象徵的專業價值。要能站上診間回答問題，醫師得經歷多年苦讀、嚴格訓練與專科執照考核，並非隨便誰都能給意見。然而，部分病人只想省錢，不願意承認專業需要付費，甚至在自費門診也出現「只是問問題，為什麼要繳費」的心態。

陳志金表示，看懂報告與單純「看報告」完全不同，專業醫師會結合病史、影像與其他檢查判斷，才能給出正確建議。若患者只拿著一紙報告到網路上詢問陌生醫師，對方缺乏完整資訊，很可能只能泛泛而談，甚至誤導病情。

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

以實務為例，肝臟超音波顯示良性血管瘤，看似無礙，但若患者本身是B肝帶原者，仍需定期追蹤。若為了省掛號費而缺席回診，可能延誤早期發現的機會，直到症狀明顯才確診已是晚期。

他指出，有些病人會在門診時段打電話要求醫師「順便」解釋報告，這種做法不僅佔用其他病人看診時間，電話說明也無法留下病歷紀錄，等於斷掉醫療拼圖的一塊，日後可能因資訊缺失而影響治療。

陳志金不禁感嘆，健保制度讓不少人習慣低廉的醫療費用，進而忽視醫師的專業價值，但省下診察費，失去的可能是健康甚至性命。

最後，他不忘提醒，許多醫療上的「悔不當初」，往往是出自「鐵齒」與「巧合」，當病人以為自己聰明、能省則省，不願支付診療費的同時，也在踐踏專業，甚至把自己推向風險之中。

對此，網友們紛紛回應，「專業是需要付費的，我深深認同，各行各業都需要被尊重」、「為了不付錢什麼話都說得出來，佩服」、「贊同為專業付費」、「台灣最大的問題在於漠視專業」、「專業不是憑空出現，也不是慈善，互相尊重、互相珍惜」。

►全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招成功入場
►喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師打臉：台灣正式名稱　由來曝光
►全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Google神秘推文引爆猜測
蕾菈離婚「情色教主發聲力挺」　狠批男方
9月購車優惠出爐！　進口、國產休旅拚了
一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況！網傻：真的很不OK

真人演繹AI歌曲！花蓮流行音樂AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

病人堅持「又沒開藥」拒付看診費！　ICU醫曝最慘下場

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

金石堂板橋文化店宣布熄燈！業者揭原因　出清拍賣時間曝

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」：聽過1包1200的

明天午後西半部防大雨　周末「南方雲系北移」水氣增

老公難孕！婆婆拒絕試管逼人妻「跟小叔生孩子」：都是我家男人

台積電南京廠VEU被撤銷！他3點白話解釋「美國真實目的」

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況！網傻：真的很不OK

真人演繹AI歌曲！花蓮流行音樂AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

病人堅持「又沒開藥」拒付看診費！　ICU醫曝最慘下場

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

金石堂板橋文化店宣布熄燈！業者揭原因　出清拍賣時間曝

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」：聽過1包1200的

明天午後西半部防大雨　周末「南方雲系北移」水氣增

老公難孕！婆婆拒絕試管逼人妻「跟小叔生孩子」：都是我家男人

台積電南京廠VEU被撤銷！他3點白話解釋「美國真實目的」

93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

Lizi栗子悲催童年曝光！　搶饅頭吃連塑膠袋都咬

聖得福北市合建案量達3萬坪土地　「這裡」最多海砂屋

磁暴來襲睡不好？「5個方法」幫助入眠　強迫自己入睡最要不得

約正妹跑山卻變在床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

國安官員：北京93閱兵展現與民主國抗衡　威懾力超出島鏈放眼全球

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

魔神樂2連敗！古久保看見求勝心暫不降二軍　談四洋投可能性

屋主用屋頂留言嗆聲！　Google地圖驚見「去你的」

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

美女書法家脫了！　下海拍AV

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

員工旅遊玩5天！他去公司「不算加班」傻眼

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

更多熱門

相關新聞

妹子請吃七夕大餐　AA男友不要臉「喊1句」

妹子請吃七夕大餐　AA男友不要臉「喊1句」

一名女網友表示，交往時就說好「AA制」，但男友的態度卻讓她感到不平衡，付完錢轉頭就跟她討錢，拿到錢才肯離開餐廳；日前找男友吃好料慶祝七夕，並且願意請客，但男友要她把錢省下買禮物，在家吃牛肉麵就好，她氣炸喊分，沒想到男友卻說「那吃完七夕大餐再分」，讓她超傻眼。

林志玲、瑪丹娜墜馬臥床時間差很大　主治醫揭「快速下床」是關鍵

林志玲、瑪丹娜墜馬臥床時間差很大　主治醫揭「快速下床」是關鍵

87歲翁淫喊：付費解鎖　性侵女居服員判刑2年

87歲翁淫喊：付費解鎖　性侵女居服員判刑2年

花蓮首例到院前線上指導給藥　脫離心臟病發險境

花蓮首例到院前線上指導給藥　脫離心臟病發險境

女「粗黃瓜卡體內」　醫傻眼：誰咬一口

女「粗黃瓜卡體內」　醫傻眼：誰咬一口

關鍵字：

醫療專業病人付費心酸

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

江祖平爆公開男方正面清晰照

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面