病人堅持「又沒開藥」拒付看診費！　ICU醫曝最慘下場

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名醫師之前看門診時，花時間替病人解釋檢查報告，並詳細回答疑問；怎料，患者後來竟以「只是解釋報告又沒開藥」為由，拒絕繳費。對此，ICU醫師陳志金直言，此舉無疑是踐踏專業，「儘管省下診察費，失去的可能是健康甚至性命。」

陳志金在粉專提到，有位醫師朋友分享，之前有對夫妻前來「諮詢」遺傳疾病，過程中他跟病人詳細地解釋報告，但在看診結束後，夫妻竟覺得「只是問問題」，又沒有開藥，於是不願意付看診費，甚至揚言投訴。

他直言，醫師在意的並非掛號費本身，而是背後象徵的專業價值。要能站上診間回答問題，醫師得經歷多年苦讀、嚴格訓練與專科執照考核，並非隨便誰都能給意見。然而，部分病人只想省錢，不願意承認專業需要付費，甚至在自費門診也出現「只是問問題，為什麼要繳費」的心態。

陳志金表示，看懂報告與單純「看報告」完全不同，專業醫師會結合病史、影像與其他檢查判斷，才能給出正確建議。若患者只拿著一紙報告到網路上詢問陌生醫師，對方缺乏完整資訊，很可能只能泛泛而談，甚至誤導病情。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

以實務為例，肝臟超音波顯示良性血管瘤，看似無礙，但若患者本身是B肝帶原者，仍需定期追蹤。若為了省掛號費而缺席回診，可能延誤早期發現的機會，直到症狀明顯才確診已是晚期。

他指出，有些病人會在門診時段打電話要求醫師「順便」解釋報告，這種做法不僅佔用其他病人看診時間，電話說明也無法留下病歷紀錄，等於斷掉醫療拼圖的一塊，日後可能因資訊缺失而影響治療。

陳志金不禁感嘆，健保制度讓不少人習慣低廉的醫療費用，進而忽視醫師的專業價值，但省下診察費，失去的可能是健康甚至性命。

最後，他不忘提醒，許多醫療上的「悔不當初」，往往是出自「鐵齒」與「巧合」，當病人以為自己聰明、能省則省，不願支付診療費的同時，也在踐踏專業，甚至把自己推向風險之中。

對此，網友們紛紛回應，「專業是需要付費的，我深深認同，各行各業都需要被尊重」、「為了不付錢什麼話都說得出來，佩服」、「贊同為專業付費」、「台灣最大的問題在於漠視專業」、「專業不是憑空出現，也不是慈善，互相尊重、互相珍惜」。

