　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

▲台北漢來大飯店「島語自助餐」。（圖／記者黃士原攝）

▲「島語自助餐」被稱為最難訂的吃到飽餐廳。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

全台最難訂的吃到飽餐廳「島語」，上個月在漢神百貨盛大開幕，9月1日開放台北與高雄店11月的用餐時段預約。一名網友透露，她狂打了1111通電話，終於成功訂到6人位；但也有苦主之前訂台北店，打了1141通，最後卻以失敗收場。

網友在Threads曬出通話紀錄，當天她打了1111通電話，才訂到島語高雄店6人位，她不禁苦笑道，「真的是魔王級訂位，還好最後有訂到，成功登島。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友看完也紛紛分享奮戰過程，有人打了100通仍未成功，有人甚至打了500通才訂到，但也有人僅一通電話，就順利完成預約，不禁笑喊「幸運之神眷顧。」

▲一個比一個猛。（圖／翻攝自Threads）

▲一個比一個猛。（圖／翻攝自Threads）

留言串中，不少人也曬出通話截圖，紛紛表示「1141通沒訂到參戰」、「我突然感覺我好像很幸運，不用10通，雖然等很久」、「我也很努力的打，145通，最後有訂到」、「我74通也成功登島了，可惜假日都沒有了，只訂到平日」、「53通...目標達成」。

不過，就有內行曾在「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」分享道，台北平日可嘗試現場候位，通常都會有位子，晚餐時段下午4點就可以候位，約6點左右進場，期間可以在附近逛逛。

▲豐FOOD海陸百匯南洋季菜色─咖哩滑蛋蟹。（圖／取自豐FOOD海陸百匯臉書）

▲豐FOOD海陸百匯南洋季菜色─咖哩滑蛋蟹。（圖／翻攝自臉書／豐FOOD海陸百匯）

另外，台北大直區的Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」，8月推出平日下午餐，2人同行1人半價活動（周一至周五），時間持續到9月30日，只要用餐主動出示官方FB活動圖片，即可享優惠，原價每人849元+10%，折扣後含服務費每人約722元。

福容大飯店台北一館的港式餐廳「福粵樓」也推吃到飽，9月1日起，周一至周五午、晚餐無限供應41道經典菜色，每人午餐999元、晚餐1099元。

►喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師打臉：台灣正式名稱　由來曝光
►全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來
►「爽中7張發票」全無效！結局更尷尬　國稅局點名1類人：主動免罰

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多個縣市道路名稱「有2字」涉歧視　監察院要查了
獨／媽媽遭輾斃！「為普渡」遇死劫　兒盼駕駛靈堂道歉
補教名師遭詐騙！　痛失6000萬
快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」
水餃女「捲入絞肉機慘死」！郵差：喊掛號都沒有動
快訊／民進黨選對會成員曝！　賴清德下兩大指示
陳致遠、秀琴19歲女兒美成這樣！　宣布準備出道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狐獴開放有條件飼養　農業部：業者買賣需申請、飼主要登記

工人遭沙袋砸中「骨盆爆開、直腸外露」休克　醫曝搶救4hr過程

千萬粉絲「勸清醒大師」在台出書　金句狠戳⋯網讚：最狠又最暖

快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」

9/7白露運勢大翻身！「3生肖」財運、事業一飛衝天

一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

【廣編】中醫大附醫攜手林增連慈善基金會綠色行動　親子音樂劇奇幻上演

9/7「白露」將至！專家曝「6大禁忌」：別再穿太少、喝冰水

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

國軍升商務艙已40人受惠　即日起1名同行眷屬也可優先登機

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

狐獴開放有條件飼養　農業部：業者買賣需申請、飼主要登記

工人遭沙袋砸中「骨盆爆開、直腸外露」休克　醫曝搶救4hr過程

千萬粉絲「勸清醒大師」在台出書　金句狠戳⋯網讚：最狠又最暖

快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」

9/7白露運勢大翻身！「3生肖」財運、事業一飛衝天

一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

【廣編】中醫大附醫攜手林增連慈善基金會綠色行動　親子音樂劇奇幻上演

9/7「白露」將至！專家曝「6大禁忌」：別再穿太少、喝冰水

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

國軍升商務艙已40人受惠　即日起1名同行眷屬也可優先登機

神射湯普森不排除加入Big3聯盟　點名「四分球」非常吸引人

台鐵花蓮站新、卸任站長交接！徐榛蔚出席見證：生命共同體

18歲男國道追撞起火慘成焦屍　遭波及駕駛難過：火太大沒法救

快訊／ChatGPT「已讀不回」！部分用戶反映網頁版無法取得回應

狐獴開放有條件飼養　農業部：業者買賣需申請、飼主要登記

投等債熱度不減　主動債ETF掌握投資契機

工人遭沙袋砸中「骨盆爆開、直腸外露」休克　醫曝搶救4hr過程

他59歲活成29歲！逆齡秘訣全公開：每天必做「這件事」

羅智強稱「罷免若成功731就開始抓人」　綠冷回：造謠無助選黨主席

川普虎視眈眈台積電　卓榮泰：台積電100%不會變美積電

【誰才是年輕人】外國小哥爬山快累趴 路上長輩卻輕鬆愜意XD

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

美女書法家脫了！　下海拍AV

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」

更多熱門

相關新聞

沙瓦無限續杯！西堤「5種隱藏吃法」曝光

沙瓦無限續杯！西堤「5種隱藏吃法」曝光

知名餐廳「西堤牛排」深受老饕喜愛，有網友到店內用餐，實測網路上多項「隱藏版服務」，只要用餐時禮貌提出需求，麵包、沙瓦都是可以免費再續，飲料品項中的布蕾香紅，還可以多要一份布蕾，甚至部分餐點還能互換，讓不少老饕大讚「服務真的超貼心」。

宜蘭隱藏版美食天堂

宜蘭隱藏版美食天堂

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

華山看展覽六間周邊超強美食

華山看展覽六間周邊超強美食

婚宴「選餐廳or流水席？」　網曝1關鍵秒答

婚宴「選餐廳or流水席？」　網曝1關鍵秒答

關鍵字：

訂位島語餐廳熱門美食

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面