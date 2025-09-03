全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

▲「島語自助餐」被稱為最難訂的吃到飽餐廳。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

全台最難訂的吃到飽餐廳「島語」，上個月在漢神百貨盛大開幕，9月1日開放台北與高雄店11月的用餐時段預約。一名網友透露，她狂打了1111通電話，終於成功訂到6人位；但也有苦主之前訂台北店，打了1141通，最後卻以失敗收場。

網友在Threads曬出通話紀錄，當天她打了1111通電話，才訂到島語高雄店6人位，她不禁苦笑道，「真的是魔王級訂位，還好最後有訂到，成功登島。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友看完也紛紛分享奮戰過程，有人打了100通仍未成功，有人甚至打了500通才訂到，但也有人僅一通電話，就順利完成預約，不禁笑喊「幸運之神眷顧。」

▲一個比一個猛。（圖／翻攝自Threads）

留言串中，不少人也曬出通話截圖，紛紛表示「1141通沒訂到參戰」、「我突然感覺我好像很幸運，不用10通，雖然等很久」、「我也很努力的打，145通，最後有訂到」、「我74通也成功登島了，可惜假日都沒有了，只訂到平日」、「53通...目標達成」。

不過，就有內行曾在「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」分享道，台北平日可嘗試現場候位，通常都會有位子，晚餐時段下午4點就可以候位，約6點左右進場，期間可以在附近逛逛。

▲豐FOOD海陸百匯南洋季菜色─咖哩滑蛋蟹。（圖／翻攝自臉書／豐FOOD海陸百匯）

另外，台北大直區的Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」，8月推出平日下午餐，2人同行1人半價活動（周一至周五），時間持續到9月30日，只要用餐主動出示官方FB活動圖片，即可享優惠，原價每人849元+10%，折扣後含服務費每人約722元。

福容大飯店台北一館的港式餐廳「福粵樓」也推吃到飽，9月1日起，周一至周五午、晚餐無限供應41道經典菜色，每人午餐999元、晚餐1099元。

►喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師打臉：台灣正式名稱 由來曝光

►全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊 PTT炸鍋：看到笑出來

►「爽中7張發票」全無效！結局更尷尬 國稅局點名1類人：主動免罰