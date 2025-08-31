妹子掏錢請吃七夕大餐　AA男友不要臉「喊1句」！她氣炸喊分

▲七夕找男友一起吃大餐被打槍。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，交往時就說好「AA制」，但男友的態度卻讓她感到不平衡，付完錢轉頭就跟她討錢，拿到錢才肯離開餐廳；日前找男友吃好料慶祝七夕，並且願意請客，但男友要她把錢省下買禮物，在家吃牛肉麵就好，她氣炸喊分，沒想到男友卻說「那吃完七夕大餐再分」，讓她超傻眼。

女網友在Dcard發文，交往時就說好AA制，但每次男友先付錢，就會站在現場等她立刻轉帳，但若換成她先出錢，對方卻常藉口「忘了帶錢包」、「手機沒電」等理由拖延，往往要她三催四請；外出旅遊分攤油錢時，男友還會認為她沒有開車就該多付一點。

原PO透露，雙方薪資其實差不多，都落在6萬元上下，但男友卻對前女友「全額買單」，態度截然不同，讓她更感心酸。原PO回憶，第一年情人節時，特地到專櫃挑選皮夾當禮物，正期待男友會給出什麼驚喜，換來的卻只有一句「最近太忙，卡片改天再給」，當她提出一起去做情侶手鍊時，對方卻嫌貴，最後隨意送了一條廉價的珠珠手鍊打發。

最近，原PO揪男友過七夕，願意請客吃餐廳，男友卻嫌貴，在家煮牛肉麵就好，甚至要她省下吃飯錢買禮物，她激動喊「你說隨我安排，現在又在那邊嫌，每一次都這樣」，沒想到男友竟抱怨她脾氣爛，前女友都不會這樣。原PO一聽爆氣喊分，怎料男友竟說「那至少先把七夕過完再分，餐廳在哪，我去接妳」，但她早已失望透頂，不願再繼續交往。

貼文曝光，網友大讚原PO分得好，「窮得連分手餐都不放過？」「搬前女友出場做比較級，自己完全不能吃虧，非常雷，連朋友都不適合當」、「會計較的就是會計較，多說無益」、「欸不是，還要蹭妳出錢的七夕餐，是什麼鬼啦，真的可以打包丟垃圾車」、「七夕過完再分，到底是多缺這一餐」。