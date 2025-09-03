遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

▲戴更基爆出性騷事件。（圖／翻攝自FB／動物行為治療師戴更基醫生）

記者鄺郁庭／綜合報導

年近60的寵物名醫戴更基常上節目分析動物行為，成為電視名人，近日遭爆性騷嫩妹學生，要求女學員演「母狗自慰」，還用露骨言語讓學員極度不適。戴更基稍早表示，相關抹黑已嚴重損害名譽，兩份完整、未經剪接的音檔已交由律師處理，並進入司法程序，呼籲外界勿被片段誤導。

戴更基發文直呼，「惡意的背後總是包藏禍心，我曾經不斷地在上課期間說過，也在上次的直播說過，只要我的講話讓你自尊心受損，或是任何一絲一毫的不舒服，我請您來告訴我，我會認真正式的道歉，同時修改我自己的方式。」他強調，甚至會將自己過去的著作翻出逐字檢討，但「不斷地對我抹黑污衊及損害我的名譽，那不是正義，而是惡意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在聲明中指出，已將兩份完整、未經剪接的音檔已交由律師處理，若聽取完整內容，就能了解是正常教學情境。對於外界質疑的課程內容，他澄清課程本身是犬隻行為學的專業教學，包含騎乘、抱大腿、交配及手淫等行為的辨識與處理，「在課堂中，本人僅以人類行為作為比喻，幫助學員理解犬隻自慰與交配之間的差異，絕無針對任何學員，更無任何性騷擾的意圖或行為。」

他坦言，敏感議題的表達方式或許會引起誤解，「若因此造成不適，本人表示歉意，並將於後續課程中調整表達方式，避免爭議。」對於相關指控，他強調與事實不符，也嚴重損害個人名譽，他將全力配合法律調查。

另外，他也在貼文中向社會大眾致歉，「剪接本身就是問題，相信司法聽了音檔和逐字稿，會還給我一個清白，同時給社會一個公平和正義」，直呼「當事件進入司法，就不應該再多說什麼，靜候司法！」