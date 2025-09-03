　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／動物行為治療師戴更基醫生）

▲戴更基爆出性騷事件。（圖／翻攝自FB／動物行為治療師戴更基醫生）

記者鄺郁庭／綜合報導

年近60的寵物名醫戴更基常上節目分析動物行為，成為電視名人，近日遭爆性騷嫩妹學生，要求女學員演「母狗自慰」，還用露骨言語讓學員極度不適。戴更基稍早表示，相關抹黑已嚴重損害名譽，兩份完整、未經剪接的音檔已交由律師處理，並進入司法程序，呼籲外界勿被片段誤導。

戴更基發文直呼，「惡意的背後總是包藏禍心，我曾經不斷地在上課期間說過，也在上次的直播說過，只要我的講話讓你自尊心受損，或是任何一絲一毫的不舒服，我請您來告訴我，我會認真正式的道歉，同時修改我自己的方式。」他強調，甚至會將自己過去的著作翻出逐字檢討，但「不斷地對我抹黑污衊及損害我的名譽，那不是正義，而是惡意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在聲明中指出，已將兩份完整、未經剪接的音檔已交由律師處理，若聽取完整內容，就能了解是正常教學情境。對於外界質疑的課程內容，他澄清課程本身是犬隻行為學的專業教學，包含騎乘、抱大腿、交配及手淫等行為的辨識與處理，「在課堂中，本人僅以人類行為作為比喻，幫助學員理解犬隻自慰與交配之間的差異，絕無針對任何學員，更無任何性騷擾的意圖或行為。」

他坦言，敏感議題的表達方式或許會引起誤解，「若因此造成不適，本人表示歉意，並將於後續課程中調整表達方式，避免爭議。」對於相關指控，他強調與事實不符，也嚴重損害個人名譽，他將全力配合法律調查。

另外，他也在貼文中向社會大眾致歉，「剪接本身就是問題，相信司法聽了音檔和逐字稿，會還給我一個清白，同時給社會一個公平和正義」，直呼「當事件進入司法，就不應該再多說什麼，靜候司法！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響
快訊／首爾餐廳爆砍人　2男1女死亡
遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽
知名經紀人癌逝！「月經異常量多」就醫確診
AJ哥遭打臉！　社會局要求說明
18歲男開賓士找女友慘死　每天回家陪吃晚餐...嬤悲傷崩潰
性侵29少女！藏6817部性影像　遭求重刑25年
快訊／江祖平爆「性侵男正面照」胸前出現SET！　三立回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

彰化監獄「鐵窗月餅」4hrs狂銷7萬顆　狂打600通電話搶不到

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆健保太神了！網推：還送禮券

搶買「鐵窗牌」蛋黃酥！他打600通電話還訂不到　氣到投訴法務部

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師打臉：台灣正式名稱　由來曝光

南投縣公布中元節食品抽驗結果　全聯蘿蔔和青花菜農藥超標

彰化8.1萬戶停水39小時！百年古井成救命甘泉　民眾排隊取水

全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來

「能咬能吞」是健康指標　陽明交大研究：與腦部活動有關

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

彰化監獄「鐵窗月餅」4hrs狂銷7萬顆　狂打600通電話搶不到

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆健保太神了！網推：還送禮券

搶買「鐵窗牌」蛋黃酥！他打600通電話還訂不到　氣到投訴法務部

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師打臉：台灣正式名稱　由來曝光

南投縣公布中元節食品抽驗結果　全聯蘿蔔和青花菜農藥超標

彰化8.1萬戶停水39小時！百年古井成救命甘泉　民眾排隊取水

全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來

「能咬能吞」是健康指標　陽明交大研究：與腦部活動有關

當國軍後盾！　卓榮泰：2018年至今4次調升軍人薪資

索尼服務型又涼了！《Fairgame＄》總監宣布離職　傳內測不理想

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

騎腳踏車出門買東西遇死劫！高雄女慘死巨輪下　身分確認了

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

高雄人妻大搞百合戀還劈腿！律師獻計「釣魚」害舊愛吃上官司

上《不熙娣》跳舞被虧肢障瘋傳！ kevin老師自嘲是56歲生日禮物

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

美女書法家脫了！　下海拍AV

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

薪水跟坐辦公室一樣　台大畢業生轉職保全傻了

草屯鎮加碼發錢　1到5歲每年領2萬生日禮金

更多熱門

相關新聞

寵物名醫「手淫作業」專挑嫩妹　性騷內幕曝光

寵物名醫「手淫作業」專挑嫩妹　性騷內幕曝光

本刊透過文字及電話，採訪其中一位學員A女，她在2021年因為自己養狗，想更了解狗狗行為，而報名參加戴更基的課，付了全額學費新台幣20多萬元，但是在上課過後，對戴更基的專業形象感到破滅，更感到和預期的學習體驗落差極大。

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

三重三溫暖爆性騷！男躺沙發遭摸下體15秒

三重三溫暖爆性騷！男躺沙發遭摸下體15秒

高雄駁二驚見偷拍狼　多名正妹裙底被獵攝

高雄駁二驚見偷拍狼　多名正妹裙底被獵攝

摸機車座墊「也算性騷」！律師曝實例

摸機車座墊「也算性騷」！律師曝實例

關鍵字：

名醫性騷擾戴更基

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面