AI取代50%客服！　軟體巨頭CEO證實「大砍4000員工」

▲ 班紐夫證實公司裁員4000人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國雲端軟體巨頭Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）近期在播客節目中證實，該公司已裁撤4000名客服人員，將原先達9000人的客服團隊縮減至5000人，因為在人工智慧（AI）幫助下，「我不需要那麼多人。」

CNBC報導，班紐夫在《The Logan Bartlett Show》訪談中直言，AI技術使公司不再需要這麼多人力，Salesforce開發的客服機器人系統「Agentforce」已接手大量工作。公司2日聲明指出，「由於Agentforce的效率，我們處理的客服案件減少，無需再積極招募客服工程師。」

這家總部設於舊金山的CRM軟體大廠，今年夏天曾稱AI將負擔公司高達50%業務，此次裁員規模相當於削減近半數客服人力。

人資顧問呂蒂曼（Laurie Ruettimann）對此警告，AI正衝擊各行各業，「全美各地都有AI直接導致的裁員潮」，建議求職者必須學習新技能並拓展人脈。

但分析師齊特龍（Ed Zitron）批評，科技業以AI為由裁撤疫情期間過度招聘的員工，實則是為展現效率吸引投資人，「唯一重要的只有成長，不惜毀掉員工生計」，甚至可能讓公司情況惡化，提供劣質產品。