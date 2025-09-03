　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI取代50%客服！　軟體巨頭CEO證實「大砍4000員工」

▲▼Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 班紐夫證實公司裁員4000人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國雲端軟體巨頭Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）近期在播客節目中證實，該公司已裁撤4000名客服人員，將原先達9000人的客服團隊縮減至5000人，因為在人工智慧（AI）幫助下，「我不需要那麼多人。」

CNBC報導，班紐夫在《The Logan Bartlett Show》訪談中直言，AI技術使公司不再需要這麼多人力，Salesforce開發的客服機器人系統「Agentforce」已接手大量工作。公司2日聲明指出，「由於Agentforce的效率，我們處理的客服案件減少，無需再積極招募客服工程師。」

這家總部設於舊金山的CRM軟體大廠，今年夏天曾稱AI將負擔公司高達50%業務，此次裁員規模相當於削減近半數客服人力。

人資顧問呂蒂曼（Laurie Ruettimann）對此警告，AI正衝擊各行各業，「全美各地都有AI直接導致的裁員潮」，建議求職者必須學習新技能並拓展人脈。

但分析師齊特龍（Ed Zitron）批評，科技業以AI為由裁撤疫情期間過度招聘的員工，實則是為展現效率吸引投資人，「唯一重要的只有成長，不惜毀掉員工生計」，甚至可能讓公司情況惡化，提供劣質產品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光
鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空！雙方爆衝突
賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別八點檔
快訊／毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞康橋7童判決出爐
快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報
iPhone 17系列預估售價出爐！
賓賓哥正式道歉了！　遭炎上發聲
女1天接7人猝死！　男客幫逃跑下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓擬加入CPTPP　設法突破美中貿易障礙！日恐要求解除漁產禁令

快訊／金正恩、普丁見面了！　笑著握手6秒畫面曝光

快訊／金正恩將在北京與普丁會面　地點曝光

AI取代50%客服！　軟體巨頭CEO證實「大砍4000員工」

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

金正恩訪中「御用廁所」帶著走！　嚴防便便、毛髮洩DNA機密

金正恩座車號牌曝！這串數字暗藏「堅決抗美」決心　展現中朝同盟

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

南韓擬加入CPTPP　設法突破美中貿易障礙！日恐要求解除漁產禁令

快訊／金正恩、普丁見面了！　笑著握手6秒畫面曝光

快訊／金正恩將在北京與普丁會面　地點曝光

AI取代50%客服！　軟體巨頭CEO證實「大砍4000員工」

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

金正恩訪中「御用廁所」帶著走！　嚴防便便、毛髮洩DNA機密

金正恩座車號牌曝！這串數字暗藏「堅決抗美」決心　展現中朝同盟

蕾菈烏雅嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

鶯歌10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

川普「對等關稅」被判違法　美股大跌

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

川普指控　中俄北韓密謀反美

阿富汗1400死　強震滅村挖墳心碎一幕曝

泰女總理下台！前女議員「全裸獻舞」還願

波蘭母女3人化糞池慘死　警追詭異真相

金正恩愛女罕見隨行出訪　可望繼承北韓大權

特斯拉「罕見敗訴」　駭客挖出1證據成關鍵

北韓官媒曝光金主愛訪中畫面

Google「搜尋壟斷」判決　Chrome、安卓無需分離

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面