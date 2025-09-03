中華醫大施秝淇教官榮獲全民國防教育傑出貢獻獎　全國大專唯一得主

▲中華醫事科技大學施秝淇教官榮獲「全民國防教育傑出貢獻獎」個人獎，由總統賴清德親自頒獎表揚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年全民國防教育傑出貢獻獎評選結果出爐，中華醫事科技大學施秝淇教官憑藉多年推動國防教育的卓越成果，榮獲個人獎殊榮，更是全國大專院校唯一獲此肯定者，全校師生與有榮焉。

頒獎典禮日前在台北舉行，由總統賴清德親自頒獎表揚，肯定施秝淇教官長期在校園深耕國防教育的努力與貢獻。

中華醫大指出，施秝淇教官能獲獎，歸功於學校積極推廣全民國防教育並持續創新，包含「大手牽小手」防制藥物濫用宣導，守護青少年健康；全民國防週系列活動帶領師生近距離認識國軍，舉辦營區參訪、國軍裝備展示、特戰降落傘及海軍潛水裝備體驗，深化國防觀念並提升國軍形象。此外，與人才招募中心合作設置國軍攤位，拉近師生與國軍互動，厚植全民防衛意識。

▲施秝淇教官多年深耕國防教育，透過多元活動推廣防衛知識，獲全國唯一大專院校個人獎殊榮。

施秝淇教官也關注防災與動員能量的培養，中華醫大定期舉辦校園複合式防災演練、地震避難、防溺宣導等，加強師生應變力；並號召學生志工深入高中、國中、小學及幼兒園，透過互動遊戲與有獎徵答讓國防教育向下扎根、貼近生活，形成全民共同防衛的社會力量。