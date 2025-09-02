女老師好心勸快回家　台南國中女竟嗆「求我啊」還用手指挑釁

▲台南市一所高中附設國中部的3名國中女生，疑因不滿下課逗留教室前被規勸早點回家，竟以惡劣態度辱罵老師。（圖／翻攝自黑豪家族，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一所高中附設國中部的3名國中女生，疑因不滿下課逗留教室前被女老師規勸早點回家，竟以十分惡劣態度怒嗆辱罵老師，不但用手指著老師，還嗆聲說「求我啊」，整過程被網友上傳網路平台，引起網友熱議；校方表示，本事件已依規定通報校安事件，學生也向老師道歉，校方會依學生輔導規定及提報委員會處理。

校方指出，今天上午收到這個學生事件的影片，就立即完成校安通報，影片應是9月1日晚上上傳平台，2日上午校方就馬上進行了解，並進行會議跟處理。學校也去關心那位老師，表達學校的支持，對於學生這些狀況跟生活教育的部分，都有按照學校的輔導管教辦法，提交委員會討論。

校方說，這些女學生是國二生，學生部分已經有請家長跟學生到校來做後續的處理，透過學務處的處理，學生也跟老師道歉，學生跟老師道歉後，老師還是給這些學生改進的機會，並沒有說再去深究。

校方表示，這3位學生在校其實並沒有特別的狀況，平日也沒有不佳的表現，算是單一事件。校方也會特別再去關懷老師，並加強對學生的生活輔導。