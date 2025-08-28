用錯衛生紙「恐害長痔瘡」！醫曝挑選3關鍵：別毀了肛門

▲上完廁所後，用錯衛生紙恐讓你的肛門受傷、長痔瘡。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

大腸直腸外科醫生陳威智醫師近日在臉書發文指出，許多人以為「只要是衛生紙都能用來擦屁股」，但其實選紙不當可能帶來隱藏風險，輕則引起皮膚刺癢與紅腫，重則導致發炎，甚至讓痔瘡惡化。

陳威智直言，「只要是『衛生紙』什麼都可以嗎？NO！挑紙如挑情人，就算只是幫屁股作媒，也不能隨便就把人家湊一對！」隨便將就的話屁股就會吃苦。他表示，理想的衛生紙有3個條件，「輕柔不粗糙，不會因過度摩擦而受傷」、「自然不做作，不含香精或螢光劑」、「厚實吸水力佳，給予肛門最精緻的呵護」。

至於已經出現痔瘡症狀的患者，陳威智則建議改用濕紙巾或直接以清水沖洗，減少二度刺激。他強調，「千萬別讓隨便的衛生紙，毀了你精心呵護的肛門，因為它值得更好的對待。」提醒痔瘡雖是常見疾病，但生活中小細節若能注意，便能有效減少不適與惡化風險，維持良好生活品質。

事實上，衛福部曾指出，痔瘡的症狀是肛門軟墊組織老化鬆弛造成，組織內雖然有一些腫脹變形的血管，但仍然是個良性的疾病，也因此處理的關鍵在於症狀是否會影響生活、造成困擾。在例行大腸鏡，肛門檢查時，常可發現許多無症狀的痔瘡，此時只須更注重飲食、排便的習慣和保養即可。

輕微痔瘡造成的腫脹不適，通常會先以口服藥物、藥膏、塞劑治療，配合溫水坐浴，並且增加飲食中的膳食纖維，足量飲水，以及規律運動幫助改善；而對於常出血的內痔，可以在門診接受內痔的橡皮圈結紮，利用特殊的器材將橡皮圈套在痔瘡根部使其自然壞死脫落，可以有效改善痔瘡出血的問題。但此種治療只可用在內痔的情況，而且一次大多只能結紮一到二顆痔瘡。

