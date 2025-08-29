為母則強！花蓮孕婦臨危不亂家中急產　嬰兒掉馬桶母子均安

▲消防局高級救護技術員到現場立即將已生產的婦人及嬰兒緊急送往醫院照護。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮一名劉姓孕婦於家中廁所感到腹部陣痛頻繁，立即撥打119，消防局獲報後立即派遣自強分隊高級救護技術員曾家祥、陳定綸於第一時間出勤，考量該址位於公寓五樓為減少停留現場的時間，迅速請求支援，後續調度自強分隊高級救護技術員陳靖朋、曾正豪兩名救護員前往現場加入協助。

▲當日出勤的高級救護技術員至劉女家中拜訪並關切寶寶健康情形。

據當日劉姓孕婦表示，此為第三胎，當日上午因陣痛頻繁有前往產科就診，但經產科檢查後請其先返家休息，不料返家2小時後於家中廁所突感陣痛頻繁加劇，並有臨盆跡象，所幸當下她保持冷靜，立即請其胞妹撥打119派遣救護人然協助，救護人員抵達現場後，由孕婦丈夫於公寓大門引導上樓，告知胎兒已破水且已經產出至家中馬桶內。

救護人員到場後攜帶急產接生裝備迅速上樓，以包巾接過男嬰，立即擦乾、保暖、夾上臍帶夾，並執行口鼻抽吸，此時新生兒因為刺激而發出哭聲。經評估，新生兒Apgar評分滿分，生命徵象穩定，並發出宏亮哭聲；與產婦詢問陣痛週期、足月、此胎為第三胎、及相關病史，同時確認產婦意識清楚，生命徵象亦穩定。隨後，現場四名救護人員合力將母嬰自五樓安全搬運至救護車上，並立即送往門諾醫院進一步照護。

▲參與協助的消防局救護技術員。

日前，自強分隊分隊長游明信攜當日出勤的高級救護技術員曾家祥、陳靖朋、曾正豪及陳定綸，至劉女家中拜訪並關心寶寶(恩恩)健康情形，劉女於訪談中表達對救護人員專業的處置與冷靜協助的感謝，表示：「當下第一時間只想到119救護人員可以協助，十分相信救護人員的訓練與經驗，並且順利地將母子及時送往醫院。」她也笑著打趣說道：「不要太早生孩子，當父母不容易，很辛苦喔！」



本次任務展現消防人員專業、迅速與溫暖的一面，成功協助孕婦臨盆，守護母子平安。



花蓮縣消防局再次呼籲，職場應強化急救訓練與應變知能，讓每一位民眾都能在需要幫助的時刻展現訓練的成果，守護生命、創造奇蹟。

