　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

倉鼠沖馬桶！疑「台中做八大行業」　惡女身分起底曝光：會有報應

▲▼ 。（圖／翻攝抖音）

▲虐鼠惡女的抖音遭洗版。（圖／翻攝抖音）

網搜小組／劉維榛報導

「真的非常惡劣！」一名愛鼠人士痛批，有女子冷血把10隻小倉鼠丟進馬桶並沖掉，甚至在IG殘忍炫耀，如今已通報動保協會，並給予幾個線索「1.在台中工作（應該是做八大行業）、2.是泰國人」，希望能讓女子繩之以法。對此，有網友發現，惡女的抖音沒關，氣得眾人怒洗版「會有報應！」

一名女網友在Threads表示，看到一名長髮女子的IG限時動態太冷血，先把1隻倉鼠丟進馬桶沖掉，隨後又將2隻、4隻到最後一次丟下數隻倉鼠，不顧牠們拚命掙扎，形同虐殺10隻小生命，更令人髮指的是，女子拍下整個過程還上傳到IG，以及搭配文字炫耀，可惡行徑引發眾人撻伐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為愛鼠人士的原PO直言非常痛心，目前她已通報動保協會處理，由於只知道幾個線索，「泰國人，在台中工作且疑似從事八大行業」，希望脆友能一起動員找出這冷血女子，「真的非常非常惡劣！」消息曝光後，一名網友挖出她以前PO文，發現她曾出沒在雲林虎尾買樂透。

▲▼女子將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）

▲女子將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）

由於虐鼠女子已把IG關閉，許多網友也憤慨不已，「已去愛鼠檢舉，希望送此女入監」、「她關版了，但證據還在」、「已經查不到帳號了」、「把她肉搜出來，不要放過她，真的太過分了」、「各位他抖音沒關」。

實際找到虐鼠女子的抖音，早被大票網友洗版狂轟，「為什麼要把倉鼠沖馬桶」、「有人會處理她的」、「會有報應」、「還在這邊拍影片是怎樣」、「倉鼠呢？你怎麼不下去」。

事實上，依據《動物保護法》第6條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，次依同法第30條規定：故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

《ETtoday新聞雲》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「超夯APP」免費下載竟被扣6990元！　多人中招
屈中恆遭抵制！《寶島一村》大陸場全沒了　演員全打包回台
快訊／阿富汗強震250死！　塔利班政府大規模救援
《刀劍神域》手遊宣布結束營運
沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記
「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多
快訊／台股急殺340點！　失守2萬4
10隻倉鼠沖進馬桶！惡女抖音被洗版　身分起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工作2年！對比歐美同事「和華人最有隔閡」　日男吐2關鍵

倉鼠沖馬桶！疑「台中做八大行業」　惡女身分起底曝光：會有報應

北一女校長宣布參加明年學測　陳智源：與高三生並肩作戰

「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多

「花蓮四季好頻」秋季市集首日亮相，原民工藝與特色美食熱鬧心中山公園

半夜突見「飛東京來回4429」驚呆了！一票人嗨爆：還好沒睡

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

華信航空總經理由莊明哲接任　曾任華航飛安、維修管理領域

開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也是

台鐵招募「車輛維修檢查員及機車控制員」　薪資上看59K

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

工作2年！對比歐美同事「和華人最有隔閡」　日男吐2關鍵

倉鼠沖馬桶！疑「台中做八大行業」　惡女身分起底曝光：會有報應

北一女校長宣布參加明年學測　陳智源：與高三生並肩作戰

「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多

「花蓮四季好頻」秋季市集首日亮相，原民工藝與特色美食熱鬧心中山公園

半夜突見「飛東京來回4429」驚呆了！一票人嗨爆：還好沒睡

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

華信航空總經理由莊明哲接任　曾任華航飛安、維修管理領域

開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也是

台鐵招募「車輛維修檢查員及機車控制員」　薪資上看59K

雷姬Q10 Pro全能掃拖旗艦版免洗布　Tineco洗地機早鳥現省8900元

2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

台股漲多拉回！法人：類股輪動架構健康　降息創造資金行情空間

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

台中3小學首迎新生　學區房最高均價6字頭

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡　京都風懷舊小店隱身巷弄

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

生活熱門新聞

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

可能有新颱風　路徑估大迴轉

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

今雨區擴大！　「下最多」地區曝

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

太平洋亂鬥生第15號颱風？下周一路向北

楊枝甘露「加小芋圓」她喝了大過敏　萬波緊急道歉

更多熱門

相關新聞

花蓮孕婦臨危不亂家中急產　嬰兒掉馬桶母子均安

花蓮孕婦臨危不亂家中急產　嬰兒掉馬桶母子均安

近日花蓮一名劉姓孕婦於家中廁所感到腹部陣痛頻繁，立即撥打119，消防局獲報後立即派遣自強分隊高級救護技術員曾家祥、陳定綸於第一時間出勤，考量該址位於公寓五樓為減少停留現場的時間，迅速請求支援，後續調度自強分隊高級救護技術員陳靖朋、曾正豪兩名救護員前往現場加入協助。

抖音驚見「陳亭妃」冒名帳號　本尊急報警

抖音驚見「陳亭妃」冒名帳號　本尊急報警

開抖音喊「可以立案」？　王世堅急發聲

開抖音喊「可以立案」？　王世堅急發聲

賓賓突癱軟暈倒「送醫畫面曝光

賓賓突癱軟暈倒「送醫畫面曝光

館長抖音號僅2天「粉絲數破100萬人」：兩岸一家

館長抖音號僅2天「粉絲數破100萬人」：兩岸一家

關鍵字：

小倉鼠抖音洗版馬桶虐殺動物泰國人八大行業

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面