倉鼠沖馬桶！疑「台中做八大行業」　惡女身分起底曝光：會有報應

網搜小組／劉維榛報導

「真的非常惡劣！」一名愛鼠人士痛批，有女子冷血把10隻小倉鼠丟進馬桶並沖掉，甚至在IG殘忍炫耀，如今已通報動保協會，並給予幾個線索「1.在台中工作（應該是做八大行業）、2.是泰國人」，希望能讓女子繩之以法。對此，有網友發現，惡女的抖音沒關，氣得眾人怒洗版「會有報應！」

一名女網友在Threads表示，看到一名長髮女子的IG限時動態太冷血，先把1隻倉鼠丟進馬桶沖掉，隨後又將2隻、4隻到最後一次丟下數隻倉鼠，不顧牠們拚命掙扎，形同虐殺10隻小生命，更令人髮指的是，女子拍下整個過程還上傳到IG，以及搭配文字炫耀，可惡行徑引發眾人撻伐。

身為愛鼠人士的原PO直言非常痛心，目前她已通報動保協會處理，由於只知道幾個線索，「泰國人，在台中工作且疑似從事八大行業」，希望脆友能一起動員找出這冷血女子，「真的非常非常惡劣！」消息曝光後，一名網友挖出她以前PO文，發現她曾出沒在雲林虎尾買樂透。

由於虐鼠女子已把IG關閉，許多網友也憤慨不已，「已去愛鼠檢舉，希望送此女入監」、「她關版了，但證據還在」、「已經查不到帳號了」、「把她肉搜出來，不要放過她，真的太過分了」、「各位他抖音沒關」。

實際找到虐鼠女子的抖音，早被大票網友洗版狂轟，「為什麼要把倉鼠沖馬桶」、「有人會處理她的」、「會有報應」、「還在這邊拍影片是怎樣」、「倉鼠呢？你怎麼不下去」。

事實上，依據《動物保護法》第6條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，次依同法第30條規定：故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

