參加閱兵怎樣算合作行為？　沈有忠坦言要「事後認定」

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸將於明（3）日舉行九三大閱兵，目前已知有國民黨前主席洪秀柱等人獲邀出席。對於她是否可能因此被認定為「合作行為」而觸法，陸委會副主委沈有忠坦言，目前很難羅列出所有合作行為的樣態，必須「等到事情發生了」，再由主管機關來認定。至於台大哲學系教授苑舉正也受邀參加閱兵，沈有忠表示他也不在列管人員範圍。

由東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦的「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會今日舉行，沈有忠於場邊受訪時，作出上述表示。

洪秀柱已經抵達北京，確定將參加明日的閱兵典禮。沈有忠表示，洪秀柱的身份可能不涉及現役公務人員，但因為她曾是立法院副院長，是否可認定為前情治機關首長或是涉密人員，還要與相關機關進行研議。

沈有忠進一步解釋，洪秀柱在立法院期間也審查了許多國家機密預算，也參與很多重要法律的制定，所以立法院副院長是不是屬於「涉密人員」，可能還要再進一步的釐清。

至於參加閱兵是否觸法，沈有忠表示，要看洪秀柱出席閱兵期間有無涉及與中共黨政軍進一步的合作行為，例如配合宣傳，但是「合作行為」必須要等到情況發生的時候才能夠進一步做研處。

沈有忠舉例，台灣藝人如果配合央視轉貼相關貼文，涉及矮化國家主權或唱和武力，政府就會認為可能踩到紅線，「所以現在無法馬上就把所有合作行為的樣態都羅列出來，要等到事情發生了，再由主管機關來認定是否算是合作行為」。

除了政要之外，沈有忠表示，儘管一般國人可能不受（法令）限制，但是如果有合作行為或配合宣傳，還是可能有觸法嫌疑。他另提到，參加閱兵的台生、台青或台商，除非有合作行為，否則不會主動調查。

此外，台大哲學系教授苑舉正獲邀參加北京93閱兵。沈有忠表示，大法官曾明確釋憲，除非身兼行政職，否則單純公立大學教授並不算公務員範圍，「所以苑舉正教授這次要去（閱兵），我們尊重他個人的選擇，但是以他現在的身份來講，應該是不在公務員的範圍內」。

▼「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）