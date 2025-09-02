抗戰避談「日本」　沈有忠只稱「若干國家」發動侵略戰爭

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

今年是抗戰勝利80周年，中共與民進黨在爭奪話語權方面各自出招、唇槍舌戰。陸委會副主委沈有忠在一場活動中批評，即將舉行的93閱兵，在歷史上、政治上、法律上都站不住腳。不過他在提及抗戰時，極力避談「日本」，僅以「若干國家」代稱。

由東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦的「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，今（2）日於台北舉行。活動由東海大學陸研中心主任林子立主持，外交部政務次長吳志中、陸委會副主委沈有忠致詞。

此外，座談會還邀請東海大學陸研中心副執行長洪浦釗、中研院法律學研究所研究員廖福特、成功大學政治學系教授洪敬富、國防研究院國安所副研究員王占璽、明志科大通識中心助理教授盧信吉等人發表觀點。

沈有忠於致詞開頭即強調，今年是二戰結束80周年，也是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，取得反侵略最後勝利的80周年。他說，80幾年前，「若干國家打著民族主義的大旗，結合軍武擴張，對外發動侵略戰爭，造成人類歷史上的浩劫」。

「這場法西斯的侵略戰爭靠著的是民主國家的團結，取得了最後的勝利，也由中華民國在內的幾個民主國家一同建構了二戰後的國際秩序，成立了聯合國」，沈有忠表示，主導亞洲戰場、反侵略戰爭的國家，也是第一個簽署聯合國憲章的國家，這個國家叫做中華民國，迄今在台澎金馬屹立不搖，並且在90年代的民主化浪潮中建構了台灣的主體性，也樹立了亞洲民主的典範。

沈有忠指出，相反的，在海峽的另一邊，中共利用抗日戰爭做大自己，一直以來企圖消滅中華民國，這個野心80幾年來從未改變。他說，當前中共以民族偉大復興為名進行軍武擴張，在黃海、台海、南海以及印度的邊境，不斷製造各種的灰色地帶衝突，是印太地區新威權主義威脅自由民主的代表。

沈有忠接著批評，「這種披著民族主義的外衣、實施軍武擴張，對鄰國形成了威脅，事實上就是80幾年前法西斯軍國主義的翻版」，「如今中共矢言要紀念反法西斯，我個人認為對歷史來說是一個莫大的諷刺。」

▲「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

沈有忠還提到，中共即將在下半年持續操作三個80年的相關敘事來宣傳一中原則的謬誤，尤其是即將舉行的93閱兵，在歷史上、政治上、法律上都站不住腳。

在歷史上，沈有忠批評，中共謊稱是抗戰的中流砥柱，「事實上我們知道中共對於8年抗戰毫無貢獻，只有利用戰爭做大自己」。他引述前總統馬英九說法指出，在抗戰期間，268位殉國的將領中，僅有一位左權少將是八路軍、共產黨籍。

在國際政治上，沈有忠批評，中共即將舉行的93閱兵，參與的國家包括俄羅斯、北韓、伊朗，「事實上就是一個威權集團的同學會」，完全違背了二戰之後所要建立的自由、民主、和平的主流價值。

而在法律方面，沈有忠說，中共刻意在國際上宣傳所謂的一中原則，錯誤連結聯合國2758號決議文，乃至於提出了所謂國家繼承論的法律謬誤，這都是企圖要達成所謂國際一中的效果。

沈有忠強調，已經有許多民主國家反對中共錯誤解釋聯大2758號決議文，而「中華民國在台灣」1992年國會選舉、1996年總統選舉之後，仍舊是合法有效並且實質統治台澎金馬，與中華人民共和國互不隸屬，「這是一個眾所皆知的客觀事實，無法改變，並且也證明了中共所謂國家繼承論的謬誤，因為中華民國迄今仍舊屹立不搖」。

▼東海大學陸研中心主任林子立（右起）、外交部政務次長吳志中、陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）