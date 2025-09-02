「柱柱姐變柱柱姨」　沈有忠批洪秀柱出席93閱兵「昨是今非」

▲洪秀柱將出席大陸九三閱兵。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸明（3）日將舉行閱兵，以紀念抗戰勝利80週年。前國民黨主席洪秀柱已經抵達北京，並將參加閱兵典禮。對此，陸委會副主委沈有忠批評，洪秀柱曾說參加中共閱兵「傷害國人感情」，如今柱柱姐變成柱柱姨，卻「昨是今非」。

由東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦的「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，今日於台北舉行。活動由東海大學陸研中心主任林子立主持，外交部政務次長吳志中、陸委會副主委沈有忠致詞，並由多位國內知名學者發表觀點。

沈有忠於致詞時強調，中共舉辦三個80周年（對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年）的相關慶祝活動，無論其所謂的領導抗戰、所謂的建構國際秩序，以及企圖對於台灣國際地位的抹殺，「中共都沒有資格也沒有正當性」，「我們只看到篡改歷史，破壞國際秩序，以及謊稱具有對於台灣的主權」。

沈有忠呼籲國人，面對中共企圖消滅國家主權，主張武力暴力來解決政治分歧的行為予以譴責，不應該與敵共舞，配合統戰與宣傳，做出損害國家利益的事情。

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）

洪秀柱等人已確定前往北京參加大陸閱兵典禮，沈有忠說，對於有國人堅持參加中共舉辦這場誤導歷史、威嚇台灣的閱兵活動，「我想引用兩位我過去也很敬重前輩的意見回應他們」，其中一位多次表明呼籲國人不宜參加中共的閱兵活動，這是中華民國政府一貫的立場。

沈有忠接著表示，另一位更是批評參加中共閱兵，並沒有考慮到國人的感受，甚至也傷害了國人的感情，令人遺憾，這是一個大是大非的問題。沈有忠說，第一位呼籲國人不要參加中共閱兵活動的是馬英九前總統，第二個強調大是大非的就是柱柱姐、洪秀柱女士。

沈有忠質疑，「我想過去的柱柱姐相當有風骨，大是大非拿捏的相當有原則，10年過後現在是柱柱姨了，那麼什麼樣的原因讓他的大是大非變成是非不分、昨是今非，我們也非常好奇」。

沈有忠最後強調，社會大眾應該不分黨派，對於中共意欲併吞與消滅中華民國不應視而不見，更要有警覺心，也應該要團結一致的來守護國家的主權和自由民主。

▼「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）