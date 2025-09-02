海底電纜又斷1條！他憂心「今年已斷8條」：未來還要斷幾條？

▲台灣海纜動態地圖顯示，往東南亞方向出現斷線。（圖／翻攝自台灣海纜動態地圖）

網路卡頓，可能是海底電纜又有異狀！律師林智群在臉書發文稱，今年台灣的24條海底電纜已被切斷8條，其中最近的海底電纜事故就發生昨（1）日下午，是一條台灣往東南亞方向的海底電纜中斷，影響台灣往新加坡的網路流量。

林智群發文詢問，「最近大家有沒有注意到，網路不是很穩定？」他對此表示，這是因台灣所有的24條海底電纜，包括10條國內電纜、14條國際電纜，其中共8條於今年被切斷，需一定時間才能修復，「接下來不知道還會斷幾條？」

依台灣海纜動態地圖顯示，今年1月11日台馬三號斷線；1月22日台馬二號斷線，經修復後於6月16日再次斷線；2月25日台澎三號斷線，經修復後到了3月14日再次斷線；9月1日EAC2東南亞方向斷線，影響台灣往新加坡流量。

據了解，台馬三號今年1月10日的斷線事故，起因為具中國大陸資方背景的喀麥隆籍貨輪，疑似破壞野柳東北方海域的海底電纜，所幸中華電信迅速在短時間內恢復通訊，將對民眾的影響降至最低。然而台馬二號也在1月22日發生故障，研判是因自然環境因素產生劣化。

至於台澎三號斷線事故，則可追述回2月25日凌晨時，有一艘西非國家多哥籍的宏泰貨輪，涉嫌在將軍漁港西北方6浬處破壞海底電纜，致其發生斷裂。宏泰貨輪後來經押返回台南安平港被檢方起訴，地院宣判王姓船長有期徒刑3年，另外7名船員則不起訴，均遭遣送出境。

