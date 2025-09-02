　
社會 社會焦點 保障人權

高雄男發狂大鬧醫院⋯女友家中成腐屍　今急做電腦斷層追死因

▲▼高雄大社一名女子血濺住宅。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄大社一名女子在住宅身亡數日，遺體腫脹發臭。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市大社區上月8月30日發生一起離奇命案！43歲張姓男子清晨在義大醫院門口鬧事，警方事後通知家屬到派出所協助，沒想到意外發現張男的郭姓女友竟在住家身亡，遺體腫脹發黑、屍臭難耐，由於張男情緒失控在醫院治療中，目前被列為關係人。檢方今（2）日對郭女遺體進行斷層掃描，但仍需待9/4將再對屍體進行解剖複驗釐清死因。

全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻部鈍傷出血。

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶反派出所偵辦。警方通知張男的姊姊到派出所協助，張姊到弟弟的租屋處找弟弟的同居女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現弟弟的女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，而牆上、枕頭則有疑似噴濺血跡，嚇得奪門而出報警。

▲▼高雄殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢方4日還會對郭女移體進行解剖複驗。（圖／記者吳世龍攝）

檢方30日先對郭女遺體初步，郭女身上沒有外傷，但眼睛浮腫，不排除生前有遭受撞擊。今日則再對郭女遺體進行電腦斷層掃描，將可協助判定郭女是否有顱內出血、骨折或內臟破裂等外傷跡象，報告結果將送往法醫中心判定。

檢方4日上午也將針對郭女遺體進行解剖複驗，進一步以釐清郭女生前是否遭受暴力致死，希望釐清她生前是否遭受外力攻擊甚至因此死亡。

南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝

為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，1日起先在左營區提供5格試辦，收費方式為前20分鐘免費，後續在新興區、苓雅區等地擴大試辦，預計10月完工啟用，滿足地方臨停需求，改善停車秩序。

