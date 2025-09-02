5罪通緝犯違停！持假證件瞎扯「糖尿病變瘦」　躲18年終被逮

▲▼台中市保大順利逮捕已躲藏18年通緝犯。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

戶籍嘉義的56歲陳姓男子昨（1）天下午開車違停在台中市區紅線上，台中警方盤問時發覺許多疑點，陳男和所出示的證件照片雖神似又有細微不同，例如下巴旁的痣、眉毛、臉型，手機還存著先前拍好的身分證照片也不合理，員警為求慎重帶回按捺指紋，果然查出他是身背偽造有價證券等5案的通緝犯，而且還躲了18年，最後終於逃不過法網。

台中市警察局保安警察大隊員警，昨日下午在北屯區巡邏發現一輛小客車紅線違停，盤查時陳駕駛拿出駕照，流暢說出身分證字號，員警覺得本人和照片很像又不太像，「你本人比較瘦？」「照片上怎麼沒有痣？」「眉毛也不像啊」。

陳男淡定回答，「我得了糖尿病變瘦了」，「下巴的痣是為了改運而修掉」，後來拿不出身分證件，竟出示手機上自己早前所拍的身分證照片，這下，員警更加堅定自己的疑慮，一般人通常不會隨時帶著身分證的照片。

員警將陳男帶回按捺指紋，果然早從2007年起，就先後因為偽造有價證券、偽造支票、廢棄物清理法、詐欺等5案遭司法單位通緝，而且竟然順利逃了18年，都沒被逮，偵訊後將他解送歸案。

保大強調，即使逃亡多年，終究難逃法網恢恢，未來將持續加強查緝，守護市民生命財產安全，以行動落實「警察在，治安就在」，讓市民安心，讓犯罪無所遁形。