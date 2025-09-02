　
政治

邰智源再任無菸大使！笑讓菸酒公賣局倒閉　幽默糾正蔣萬安英文

▲台北市長蔣萬安出席「無菸臺北 國際友善」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲藝人邰智源連兩年任北市拒菸大使，今天與台北市長蔣萬安再度合體宣導「無菸台北」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

資深藝人邰智源連續兩年擔任北市拒菸大使，今（2日）與台北市長蔣萬安再度合體宣導「無菸台北」。兩人挑戰快問快答，要以外國語言說出「我支持無菸台北」，結果蔣萬安一句「I support tobacco free taipei」卻被邰哥小小糾正，邰智源認為tobacco free容易讓人誤解這裡可以抽煙，「I support no smoking in Taipei」比較合理。接著，邰哥也撂台語「請毋通食薰（請不要抽菸）」、西班牙文、印尼文，氣氛相當熱絡。

衛福部國健署調查，北市成人吸菸率自2015年11.1%下降至去年8.0%。北市率先全國公告戶外禁菸場所，迄今結合公、私部門資源共公告建置超過4700個戶外禁菸場所，包含無菸社宅、台北大巨蛋園區、2025雙北世壯運場館周邊戶外區域、2025無菸年貨大街等地。

今年北市府二度邀請邰智源擔任拒菸大使，蔣萬安與邰哥合體拍攝拒菸宣傳平面照，聚焦都會、女性、家庭與青年4大族群，甚至製作中、英、日、韓、越南、印尼文共6國語言版文宣。

兩人今在記者會宣傳「無菸台北 國際友善」，要以多國語言說出「我支持無菸台北」，蔣萬安分享英文版「I support tobacco free taipei」，邰智源認為tobacco free容易讓人誤解這裡可以抽煙，「I support no smoking in Taipei」比較合理。接著，邰哥也撂台語「請毋通食薰（請不要抽菸）」、西班牙文、印尼文，讓在場眾人拍手叫好。

邰智源笑說，自己很喜歡多管閒事，有時候看到人抽菸就會用委婉方式規勸，例如「您方不方便這時候不要在這裡抽菸，不方便沒關係，您先抽完，下次方便時不要這樣子做。」他說，不是說抽菸不過量就好，而是抽菸本身就是不好，有抽菸的朋友帶家人出去玩，都會要他們先進去，自己在外面抽根菸，基本上就認為抽菸是不對，那為什麼不能改正？抽菸百害無一利，建議可從教育讓學童看到抽菸的肺長怎樣，產生警惕而不吸菸。他更幽默呼籲大家透過戒菸，讓菸酒公賣局（現台灣菸酒公司）「倒閉」，讓現場笑翻。

蔣萬安則指出，非常開心連續兩年邀請邰智源擔任拒菸大使。之所以找邰哥，第一他有高知名度，出現就非常吸睛，第二很幽默，跟他相處很舒服，不會像自己出來講就像政令宣導、說教一樣，第三是他最有說服力，可分享過去吸菸、後來戒菸的親身經驗給大家。

彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

邰智源蔣萬安抽菸無菸

