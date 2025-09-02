雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

▲交通部觀光署與台鐵、高鐵分別推出112組及64組「交通搭配住宿」優惠方案。（圖／記者周湘芸攝）



記者周湘芸／台北報導

永續旅遊已成為趨勢，交通部觀光署與台鐵、高鐵即日起至年底分別推出112組及64組「交通搭配住宿」優惠方案，除了搭乘雙鐵旅遊減碳外，也能選擇取得永續認證、環保標章的旅宿，並提供台鐵便當、禮賓室、平日78折及假日85折起高鐵車票等優惠。

觀光署以「台灣旅宿網」為推廣平台，建立「住宿X低碳運具」專區，提供結合雙鐵與旅宿的低碳旅遊優惠資訊，目前已有176個多元優惠方案，並於旅館的快速搜尋條件中增加「永續旅遊」選項，方便民眾選擇取得永續認證、環保標章的旅宿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部次長林國顯出席活動表示，此次推出優惠套組，鼓勵民眾以低碳、綠色旅遊參與食宿遊購行，用最低碳的方式完成旅遊。除了在台灣旅宿網平台介紹取得永續旅遊跟環保標章的旅館，並以雙鐵做為主要運輸工具，同時鼓勵業者結合低碳旅遊模式串聯最後一哩路。

觀光署副署長黃荷婷指出，高鐵除了有「高鐵假期」外，未來也希望擴大合作推動新的政策，而台鐵過去主要由旅行社營運觀光列車，此次由台鐵直接跟旅宿業對接合作，提供更多元的低碳選擇，不僅結合運輸及旅宿，還有提供兌換便當或禮賓室的優惠。

台鐵公司表示，今年取得環境部審核通「自強」、「莒光」及「區間／區間快」3車種的旅客運輸服務碳足跡標籤使用權，並以「經典的台鐵便當、舒適的禮賓室及深度探索風光的觀光列車」等3大亮點優惠，鼓勵旅客實踐低碳旅行，凡旅客搭乘對號列車，入住永續標章認證旅宿，可擇一兌換台鐵便當或禮賓室使用抵用券。

高鐵公司也說，高鐵取得旅客運輸服務產品類別碳標籤已10年有成，均達成減碳量3%以上的承諾，此次透過合作旅宿官網訂房，可享加購平日78折、假日85折起的車票專屬優惠，另也推出會員手機取票加碼贈點及抽獎活動，獎項包含萬元住宿券、高鐵半價乘車券等。