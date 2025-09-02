　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

二林深夜驚魂！路口2車猛撞再波及2車　2大3小全送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮昨天深夜發生嚴重交通事故！一輛由38歲楊姓女子駕駛的自小客車，與載著3名年幼女兒的31歲陳姓女駕駛發生猛烈碰撞，兩車撞擊力道之大還波及路邊停放的2輛汽車，現場零件散落滿地，畫面相當驚悚。5人全受傷送醫，其中楊姓女駕駛頭部撕裂傷，傷勢較為嚴重，幸好經治療後均無生命危險。

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車，釀2駕駛及3幼童受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲陳姓媽媽載3女童受傷送醫。（圖／民眾提供）

依據警方初步調查，事故發生時，楊女駕駛車輛沿三民路由北往南行駛，陳女則駕車沿斗苑路由東往西行駛，車上還載著9歲、7歲和5歲的3名女兒。雙方當時皆要返家，行經閃紅閃黃燈號誌路口時，疑似都未減速慢行，發生猛烈碰撞。

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車，釀2駕駛及3幼童受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車。（圖／民眾提供）

猛烈撞擊下，兩輛事故車輛嚴重受損。楊女的車輛左側車身整個凹陷，陳女的車輛則是車頭幾乎全毀，而被波及的2輛路邊停車也分別出現左右側和左側損傷。

事故發生後，附近民眾立即報警求助。救護人員到達現場後發現楊女頭部受傷，陳女身上多處擦挫傷，3名年幼的女童則受到輕微挫傷和驚嚇。

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車，釀2駕駛及3幼童受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車，釀2駕駛及3幼童受傷送醫。（圖／民眾提供）

救護人員立即為傷者進行初步處理，隨即將5人送往二林基督教醫院治療。經檢查後，所有傷者意識都很清楚，雖然受到不小驚嚇，但幸好都是輕傷，經過治療後已經沒有大礙。

警方對兩位駕駛進行酒測，結果均無酒精反應。初步研判，楊女行經閃紅燈路口時，未停車禮讓主幹道車輛先行；而陳女雖然行經閃黃燈路口，但也未減速慢行並注意路口狀況，確切肇因尚待調查釐清。

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車，釀2駕駛及3幼童受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車，釀2駕駛及3幼童受傷送醫。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳
老公想「邊看A片邊做」！她開條件：瘦到76kg就答應 結果超
快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響
快訊／金價突破歷史新高！
快訊／恐怖瞬間曝！南京東路女騎士慘死
快訊／南京東路嚴重車禍　女騎士宣告不治
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清
館長現身聽庭嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」
快訊／綠委宣布這屆當完退休　不再參選
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

快訊／新北婦包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳送醫搶救

好友為3500元毒債翻臉！還持槍互嗆　台南「雙槍俠」落網

淡水街友偷走碼頭船上黑狗　帶到濱江公園虐死！遺體丟基隆河

撞擊畫面曝光！女騎士左轉遭「預拌車猛撞」　卡車底拖行百米亡

快訊／遭水泥車撞捲車底拖行100M…騎士搶救無效亡！現場畫面曝光

京華城開庭！館長現身旁聽嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」

高雄男發狂大鬧醫院⋯女友家中成腐屍　今急做電腦斷層追死因

二林深夜驚魂！路口2車猛撞再波及2車　2大3小全送醫

沈伯洋自爆「遭偷拍」槓北市警　李西河：有新事證會請他報案

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

快訊／新北婦包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳送醫搶救

好友為3500元毒債翻臉！還持槍互嗆　台南「雙槍俠」落網

淡水街友偷走碼頭船上黑狗　帶到濱江公園虐死！遺體丟基隆河

撞擊畫面曝光！女騎士左轉遭「預拌車猛撞」　卡車底拖行百米亡

快訊／遭水泥車撞捲車底拖行100M…騎士搶救無效亡！現場畫面曝光

京華城開庭！館長現身旁聽嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」

高雄男發狂大鬧醫院⋯女友家中成腐屍　今急做電腦斷層追死因

二林深夜驚魂！路口2車猛撞再波及2車　2大3小全送醫

沈伯洋自爆「遭偷拍」槓北市警　李西河：有新事證會請他報案

台亞擬在五結鄉建14座風機　陳琬惠率鄉親到行政院陳情：滾出宜蘭

日本職人是噱頭？他酸「炸天婦羅竟要學十年」：在台灣早被笑死

勇士重返東超戰線　曾祥鈞、莫巴耶開幕戰攜手迎敵

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

健保砸3億擴大偏鄉全人照護計畫　增至7縣市9地區「3萬人受惠」

美財長有信心「川普關稅繼續實施」！　備妥1秘密武器

快訊／新北婦包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳送醫搶救

偶像是江坤宇！邱彥祖轟關鍵清壘安　助東大9比2力退高大

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

社會熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

小英男孩賊星該敗！　20樓丟iPhone「奇蹟發生」反成鐵證

小英男孩被監聽「爆料公社」早揭露　藏錢方法跟陳佩琪一樣

北投持皇池驚傳又偷拍　6人裸湯身影被攝

即／男砸3車毀玻璃　秒遭報仇「8打1」手腳全斷

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

沈伯洋自爆遭偷拍「報警沒用」　北市警局：沈說暫不提告

即／國3烏日段小客車故障停路邊　後車追撞釀1死

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

詐團勾結知名融資公司　退休婦慘遭騙1300萬

更多熱門

相關新聞

快儲水！彰化8萬戶停水39hrs範圍曝光

快儲水！彰化8萬戶停水39hrs範圍曝光

儲水了沒？彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶請注意！從明（3日）凌晨零時起，將面臨長達39小時的停水。這次大規模停水是為了配合南投縣鳥嘴潭下游管線A-2-1改接工程，預計要到後天（4日）下午3點才能全面恢復供水，台水緊急設置49處供水站，鎮公所也在偏遠地區設3個加水站因應，但仍有百家左右的餐飲店不受停水影響，正常營業。

國3又見「移動神主牌」蛇行撞前車落跑

國3又見「移動神主牌」蛇行撞前車落跑

即／高雄MINI起火　駕駛下車查看躲一劫

即／高雄MINI起火　駕駛下車查看躲一劫

單親爸欠債數百萬　幫詐團洗領1675萬下場曝

單親爸欠債數百萬　幫詐團洗領1675萬下場曝

國1聯結車連撞3車　碎片散落車道

國1聯結車連撞3車　碎片散落車道

關鍵字：

彰化二林斗苑路車禍對撞

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面