二林深夜驚魂！路口2車猛撞再波及2車　2大3小全送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮昨天深夜發生嚴重交通事故！一輛由38歲楊姓女子駕駛的自小客車，與載著3名年幼女兒的31歲陳姓女駕駛發生猛烈碰撞，兩車撞擊力道之大還波及路邊停放的2輛汽車，現場零件散落滿地，畫面相當驚悚。5人全受傷送醫，其中楊姓女駕駛頭部撕裂傷，傷勢較為嚴重，幸好經治療後均無生命危險。

▲陳姓媽媽載3女童受傷送醫。（圖／民眾提供）

依據警方初步調查，事故發生時，楊女駕駛車輛沿三民路由北往南行駛，陳女則駕車沿斗苑路由東往西行駛，車上還載著9歲、7歲和5歲的3名女兒。雙方當時皆要返家，行經閃紅閃黃燈號誌路口時，疑似都未減速慢行，發生猛烈碰撞。

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車。（圖／民眾提供）

猛烈撞擊下，兩輛事故車輛嚴重受損。楊女的車輛左側車身整個凹陷，陳女的車輛則是車頭幾乎全毀，而被波及的2輛路邊停車也分別出現左右側和左側損傷。

事故發生後，附近民眾立即報警求助。救護人員到達現場後發現楊女頭部受傷，陳女身上多處擦挫傷，3名年幼的女童則受到輕微挫傷和驚嚇。

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車，釀2駕駛及3幼童受傷送醫。（圖／民眾提供）

救護人員立即為傷者進行初步處理，隨即將5人送往二林基督教醫院治療。經檢查後，所有傷者意識都很清楚，雖然受到不小驚嚇，但幸好都是輕傷，經過治療後已經沒有大礙。

警方對兩位駕駛進行酒測，結果均無酒精反應。初步研判，楊女行經閃紅燈路口時，未停車禮讓主幹道車輛先行；而陳女雖然行經閃黃燈路口，但也未減速慢行並注意路口狀況，確切肇因尚待調查釐清。

▲二林鎮斗苑路與三民路口對撞波及2車，釀2駕駛及3幼童受傷送醫。（圖／民眾提供）