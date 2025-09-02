快儲水！彰化8萬戶停水39hrs範圍曝光　 百家餐飲店照常營業

▲彰化市公所在偏遠地區設置加水站。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

儲水了沒？彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶請注意！從明（3日）凌晨零時起，將面臨長達39小時的停水。這次大規模停水是為了配合南投縣鳥嘴潭下游管線A-2-1改接工程，預計要到後天（4日）下午3點才能全面恢復供水，台水緊急設置49處供水站，鎮公所也在偏遠地區設3個加水站因應，但仍有百家左右的餐飲店不受停水影響，照常營業。

▲彰化市及和美鎮停水區域。（圖／翻攝自台水官網）

從今天白天開始，水公司就會出動水車將各站點的大水桶加滿，且所有供水都經過嚴格檢測，確保水質安全無虞，台灣自來水公司第十一區管理處與彰化市公所已聯手設置49處臨時供水站（水公司46處+市公所3處），民眾如果發現家裡沒水了，可以到附近的供水站取水。最新供水資訊可透過自來水公司停水查詢系統或客服專線1910查詢。

有趣的是，這場大停水意外引發彰化餐飲業者大串聯！有市民在臉書社團詢問停水期間照常營業的店家，結果獲得熱烈回應，上百家小吃、餐飲業者紛紛表態9月3日、4日正常營業。

▲彰化運動中心不提供淋浴。（圖／翻攝自彰北運動中心）

許多業者表示已提前儲水備戰，不過營業時間可能有所調整。彰化基督教醫院商圈附近就有不少店家選擇9月3日照常營業，9月4日休息；也有反其道而行的。建議民眾出門用餐前先確認營業狀況，以免撲空。

彰北運動中心已宣布停水期間不開放淋浴；部分美髮店雖會營業，但可能限制洗頭服務。建議民眾這幾天多利用供水站取水，並節約用水，一起度過這39小時的缺水期。

