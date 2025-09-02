　
生活

快儲水！彰化8萬戶停水39hrs範圍曝光　 百家餐飲店照常營業

▲彰化市公所在偏遠地區設置加水站。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市公所在偏遠地區設置加水站。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

儲水了沒？彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶請注意！從明（3日）凌晨零時起，將面臨長達39小時的停水。這次大規模停水是為了配合南投縣鳥嘴潭下游管線A-2-1改接工程，預計要到後天（4日）下午3點才能全面恢復供水，台水緊急設置49處供水站，鎮公所也在偏遠地區設3個加水站因應，但仍有百家左右的餐飲店不受停水影響，照常營業。

▲彰化市公所在偏遠地區設置加水站。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市及和美鎮停水區域。（圖／翻攝自台水官網）

從今天白天開始，水公司就會出動水車將各站點的大水桶加滿，且所有供水都經過嚴格檢測，確保水質安全無虞，台灣自來水公司第十一區管理處與彰化市公所已聯手設置49處臨時供水站（水公司46處+市公所3處），民眾如果發現家裡沒水了，可以到附近的供水站取水。最新供水資訊可透過自來水公司停水查詢系統或客服專線1910查詢。

有趣的是，這場大停水意外引發彰化餐飲業者大串聯！有市民在臉書社團詢問停水期間照常營業的店家，結果獲得熱烈回應，上百家小吃、餐飲業者紛紛表態9月3日、4日正常營業。

▲彰化市公所在偏遠地區設置加水站。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化運動中心不提供淋浴。（圖／翻攝自彰北運動中心）

許多業者表示已提前儲水備戰，不過營業時間可能有所調整。彰化基督教醫院商圈附近就有不少店家選擇9月3日照常營業，9月4日休息；也有反其道而行的。建議民眾出門用餐前先確認營業狀況，以免撲空。

彰北運動中心已宣布停水期間不開放淋浴；部分美髮店雖會營業，但可能限制洗頭服務。建議民眾這幾天多利用供水站取水，並節約用水，一起度過這39小時的缺水期。

▲彰化市公所在偏遠地區設置加水站。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市公所在偏遠地區設置加水站。（圖／彰化市公所提供）

單親爸欠債數百萬　幫詐團洗領1675萬下場曝

單親爸欠債數百萬　幫詐團洗領1675萬下場曝

賠到脫褲！彰化一名黃姓單親爸因欠債數百萬元，去年5月透過通訊軟體結識自稱「HANNI」的詐騙集團女成員，竟答應提供自己的郵局及銀行帳戶，協助提領、轉帳贓款來換取報酬，短短數月內就經手超過1675萬元，遭法院依加重詐欺罪判處應執行4年5月徒刑。

移工賣狗肉頻傳　議員爆執法漏洞

移工賣狗肉頻傳　議員爆執法漏洞

女師蝦皮賣考題全盜版　賺83萬全沒了還判刑

女師蝦皮賣考題全盜版　賺83萬全沒了還判刑

無照男撞癱14歲少年　未賠償判11月

無照男撞癱14歲少年　未賠償判11月

惡煞2度舉槍吼「下車」　一家三口逃派出所求救

惡煞2度舉槍吼「下車」　一家三口逃派出所求救

