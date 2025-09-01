水電工無照駕車路口未減速　14歲少年遭撞終身癱瘓！判決出爐

▲無照水電工撞癱14歲少年。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名劉姓水電工，無照於夜間開車行經彰化市茄苳路某無號誌路口轉彎時，因未減速慢行，撞上一名騎自行車的14歲少年，導致少年腦部重創，終生癱瘓坐輪椅，需全天候專人照料。彰化地方法院近日審結，判處劉男有期徒刑11個月。

依據判決書內容指出，這起事件發生在去年5月9日晚間9時許。根據檢警調查，當時劉男駕駛自小客車沿彰化市茄苳路一段行駛，在通過無號誌的交岔路口時，並未依規定減速慢行，14歲少年騎著自行車從茄南街左轉，劉男閃避不及，兩車在路口發生嚴重碰撞。

猛烈撞擊下，少年當場人車倒地，重傷送醫，診斷出顱骨骨折、創傷性腦挫傷、硬腦膜下出血等多處重傷。儘管經過長時間救治，少年仍因中樞神經系統極度受損，出現雙上下肢癱瘓、意識障礙及吞嚥困難等後遺症，必須依靠鼻胃管進食。醫療評估顯示，終身無法工作，日常生活全需他人照料，行動需以輪椅代步。

▲無照水電工撞癱14歲少年判11月徒刑。（圖／記者唐詠絮攝）

法院審理時參酌車輛行車事故鑑定會的意見，認定這起事故中，騎腳踏車的少年因未開啟燈光且轉彎未讓直行車為「肇事主因」；而無照駕駛的劉男行經無號誌路口未減速慢行，則為「肇事次因」。儘管劉男並非主要責任方，但法官認為，無照駕駛本身已嚴重違反道路交通安全規則，對公共安全造成重大危害，因此依《道路交通管理處罰條例》第86條規定，加重其刑。

法官在量刑時考量多項因素，劉男過去已有妨害秩序等前科，素行不佳；車禍導致年輕被害人陷入極其嚴重的終身傷殘，對被害人及其家庭造成巨大且深遠的傷害；雖然劉男犯後坦承犯行，偵查初期曾表達調解意願，但後續卻未實際參與調解會議，也未對被害人做出任何賠償，判處有期徒刑11月，全案仍可上訴。