社會 社會焦點 保障人權

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

▲私立美語安親班女師網路販售國小盜版教材遭判刑。（圖／記者唐詠絮攝）

▲私立美語安親班女師網路販售國小盜版教材遭判刑。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名私立英文補習班安親班黃姓女老師，透過網路向「軟體補給站」購買康軒、南一及翰林等3家出版社國小教材與題庫，再將資料燒錄成205片光碟，在蝦皮購物網站上販售，大撈83萬元，遭踢爆後，她與3家出版社成立調解，法院依違反著作權被判處8月徒刑，緩刑3年，所有犯罪所得與侵權商品均被沒收。

根據判決書內容，黃女為彰化縣某私立美語短期補習班的安親老師，明知康軒、南一、翰林等三大出版社的國小題庫、試卷和教材都受著作權法保護，未經授權不得重製販售，卻仍從2022年7、8月間開始，透過網路向「XYZ軟體補給站」購買這些公司的電子檔案。

黃女將買來的資料燒錄成光碟，在蝦皮拍賣網站開設賣場，銷售這些盜版題庫和試卷寄送給買家，或直接提供雲端電子檔下載，總計獲利達83萬1,771元。

2023年3月22日，警方持搜索票前往黃女位於彰化縣的住處執行搜索，當場查扣侵權光碟205片、筆電、硬碟、燒錄機等犯罪工具，並查凍其銀行帳戶內共5萬9,409元存款。其中有補教行政人員上網購買並印出1807張題庫，遭警方查獲。

經審理後，法院依違反著作權法判處黃女有期徒刑8月，緩刑3年。緩刑期間必須依照調解筆錄內容，向三家出版社支付損害賠償。法院同時宣告沒收所有侵權光碟、犯罪工具和犯罪所得。

08/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

停紅燈遭後備指揮部戰術輪車追撞　女駕駛嚇壞：大腦一片空白

遠洋漁船德鴻發號9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬元罰鍰

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　套招曝光判刑3月不得易科罰金

無照男撞癱14歲少年　未賠償判11月

無照男撞癱14歲少年　未賠償判11月

彰化一名劉姓水電工，無照於夜間開車行經彰化市茄苳路某無號誌路口轉彎時，因未減速慢行，撞上一名騎自行車的14歲少年，導致少年腦部重創，終生癱瘓坐輪椅，需全天候專人照料。彰化地方法院近日審結，判處劉男有期徒刑11個月。

惡煞2度舉槍吼「下車」　一家三口逃派出所求救

惡煞2度舉槍吼「下車」　一家三口逃派出所求救

NBA林來瘋傳奇謝幕　彰化親友不捨曝暖心一面

NBA林來瘋傳奇謝幕　彰化親友不捨曝暖心一面

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

妻裹浴巾暖昧同事！辯幫倒垃圾　夫求償60萬

妻裹浴巾暖昧同事！辯幫倒垃圾　夫求償60萬

