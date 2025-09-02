HTC VIVE Eagle智慧眼鏡上市爆熱潮　台灣大曝光預購熱銷顏色

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大「OP響樂生活」電信獨家銷售「HTC VIVE Eagle AI眼鏡」，9月1日正式開賣，在上市後討論度爆高，連帶將宏達電股價台生，對此，台灣大觀察至今預購情形，預購用戶選擇1,399元以上高資費月租方案達約8成；顏色方面，以沉穩低調、時尚百搭的黑色最受歡迎，其次則為灰色。台灣大持續透過OP響樂生活、mo幣多、好速成双等多元獨門方案，推升ARPU成長，月租用戶退租率保持在歷史低檔，2025年第二季行動服務營收中5G占比達66%。

▼首款支援繁中的智慧型眼鏡「HTC VIVE Eagle」在台灣上市後引起關注。（圖／台灣大哥大提供）



「HTC VIVE Eagle AI眼鏡」搭配台灣大5G月租1,399元方案，即可0元帶走，並送價值2,400元的24個月「VIVE AI Plus」服務，及2020EYEhaus配鏡升級券，憑券可以優惠價3,980元選購HOYA薄型濾藍光鏡片；再加贈全球最佳AI解惑引擎Perplexity Pro一年免費使用、MyVideo和KKBOX前3個月、YouTube Premium最高前4個月免費，及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案的免費遊玩體驗，若使用「Open Possible聯名卡」於myfone直營門市購機，消費滿額享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。

林東閔：台灣市場適應性、前衛AI科技體驗和在地化服務三者催生 台灣人對AI眼鏡接受度高

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔分享，台灣人對HTC VIVE Eagle AI眼鏡的接受度高，是台灣市場特性、次世代AI體驗和在地化服務三者共同催生的結果。台灣配戴眼鏡人口比例在全球範圍偏高，對於眼鏡類智慧裝置接受度自然較高，加上VIVE Eagle AI眼鏡提供智慧翻譯、情境辨識、即時解惑等受歡迎的主流功能，符合台灣人「好學」的求知需求；且其為全球首款以繁體中文為開發優勢的產品，並導入Google Gemini等主流AI平台，使產品使用體驗更為順暢貼心，能滿足本地用戶習慣。結合台灣大最大5G黃金頻寬100MHz「低延遲」、「廣連結」的優勢，讓用戶徹底「解放雙手」，體驗與AI眼鏡即時互動的多元應用，也讓5G的價值進一步提升。

林東閔體驗VIVE Eagle 分享國外餐廳輕鬆翻譯菜單、紀錄停車位等實用功能

林商務長親身體驗HTC VIVE Eagle AI眼鏡，並分享其中3大有感功能。一、支援繁體中文語音及APP介面，貼近台灣使用者習慣與情境；二、結合HTC自研的VIVE AI語音助理，並支援Google Gemini等主流AI平台，讓用戶解放雙手，透過語音完成拍照、錄影、翻譯、解惑、紀錄等多種操作；三、搭載開放式耳機設計，將音訊直接傳送至配戴者耳邊，科技工藝帶來聆聽隱私並保留聽取環境聲的安全感，同時兼顧與周遭互動，體現AI眼鏡在日常生活中的低干擾、高便利的價值

台灣大申辦VIVE Eagle 24小時享受極致娛樂體驗

HTC VIVE Eagle AI眼鏡搭配台灣大5G指定資費方案，享受極致娛樂體驗，包含免費享3個月KKBOX、MyVideo，及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案的免費遊玩體驗，或可以最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+月費199元(原價285元)、影音串流平台HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。

指定資費方案 即享Perplexity Pro、WeMo PASS、USPACE、反詐戰警進階方案等免費體驗

於台灣大哥大購買HTC VIVE Eagle AI眼鏡並搭配5G指定資費方案，即可享價值6,750元的Perplexity Pro一年免費使用，另有智慧共享電動機車品牌WeMo推出的訂閱制服務WeMo PASS，與智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗，以及「反詐戰警」進階方案6個月免費；可同時加辦保險，讓新機更有保障，搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間意外毀損保險保障，再享最高240元電信帳金回饋；若使用「Open Possible聯名卡」於myfone直營門市購機，消費滿額即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。