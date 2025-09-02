姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助：我好怕亂倫

▲一名男網友不解為何親姊姊非要他幫忙按摩，深怕自己過程中會起生理反應。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

一名男子在網路上發文求助，表示親姊姊要求他幫忙按摩，但他內心掙扎，深怕會演變成不健康的「情緒亂倫」（Emoyional Incest），不知所措的他只好上網尋求網友的意見，希望找到解決之道，也獲得不少人的回應與幫助。

據馬來西亞中國報報導，這名男網友在社群平台發文表示，親姊姊因為正值生理期前，無法到美容店按摩，居然轉而要求他替她進行全身按摩，讓他百思不得其解的是，家中明明還有其他姊妹可以幫忙，姊姊卻唯獨指定他一個大男生來做。

這名男網友認為若姊姊真心想按摩，大可等到經期結束後，直接去外面給專業的按摩店或美容美體店按，反正錢不是問題。此外，他擔心自己幫姊姊按摩不但會累，而且考量到姊姊的生理期，讓他感到非常尷尬，更怕在過程中會有不當的生理反應。面對這些複雜的擔憂，他最終想不到兩全其美的解決方案，只好上網發文求助，直接詢問網友：「現今社會發生很多的情感亂倫，你們覺得我姊姊要我按摩的要求是否正常？」

對於男子的煩惱，網路上眾說紛紜。有人認為，姊姊之所以「欽點」他，單純只是因為男生的手勁較強，按起來比較有感，能真正達到放鬆與紓壓的目的，與性別無關；另一派網友認為他過於敏感：「只是幫忙按摩身體，難道你對自己的姊姊也會想入非非？」還有人以一種「你將來就懂了」的語氣勸他，認為這種幫家人或伴侶按摩的需求很常見，「弟弟，這是正常現象，等你婚後，妻子也會對你提出同樣的要求，到時不可以嫌煩哦！」



更多鏡週刊報導

性侵按摩女又搓女粉絲大奶 NONO再吃2罪遭起訴

正妹初次油壓按摩遭師傅侵犯！胸罩DNA成鐵證 男友氣炸

生日預約按摩！男按摩師送驚喜 熟女驚覺私密處「有人在吃」嚇壞