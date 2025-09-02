　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新颱風生成機率提高　大迴轉路徑曝

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

▲最新歐洲系集模式周四晚間8時模擬圖。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

記者陳俊宏／台北報導

成颱機率提高！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式周四晚間8時模擬圖顯示，熱帶擾動在琉球東方，成颱的機率為40%，在日本本土大迴轉才逐漸提高至60%以上，其系集平均路徑偏北進行，通過琉球東方附近，再向東北大迴轉，應持續觀察模式調整。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周三南方水氣稍增，各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱，各地偶有零星飄雨的機率，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）。

▼吳德榮說，擾動系集平均路徑偏北進行，通過琉球東方附近，再向東北大迴轉，個別系集模擬路徑大多集中在平均路徑的右側，左側亦有少數較為分散的模擬路徑。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮說，周四至周日各地晴朗，北部酷熱，高溫達37、38度，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率；下周一南方水氣增多，各地多雲時晴，北台仍偏熱，東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式周四晚間8時模擬圖顯示，熱帶擾動在琉球東方，成颱的機率為40%，在日本本土大迴轉才逐漸提高至60%以上；其系集平均路徑偏北進行，通過琉球東方附近，再向東北大迴轉，個別系集模擬路徑大多集中在平均路徑的右側，左側亦有少數較為分散的模擬路徑，顯示其動向的不確定，應持續觀察模式調整。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

