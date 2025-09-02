琵琶「準颱風」可能生成　路徑分歧大！日本估2條路岔開走

▲菲東有擾動發展。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，台灣南側本周將有熱帶擾動形成，預計往日本或琉球群島前進，有進一步發展成熱帶性低氣壓機率，不排除增強為第18號颱風「琵琶」，但對台灣無影響。日本氣象廳估計，是否發展成颱仍不確定，有模式預報可能逼近日本，但其路徑、發展分歧仍較大。

氣象署預報，菲律賓東方到關島目前為大低壓帶，陸續有熱帶雲簇發展，2、3日（周二、三）東側的熱帶雲簇可能發展為熱帶擾動，最快4日（周四）接近日本時變成熱帶性低氣壓，對台灣天氣無影響。另外，7日（周日）大低壓帶還有熱帶擾動發展，由於距離台灣較近，要特別留意，但後期強度變化仍大。

針對未來颱風走向，天氣風險公司分析，5日（周五）開始太平洋高壓有重新增強往西伸展的趨勢，台灣大致仍是受低壓帶邊緣環境影響。因低壓帶中容易有較明顯的熱帶擾動發展，若有系統生成，就可能會通過台灣周邊海域，但現階段預報不確定性高，未來可能的生成位置、強度、路徑都會左右對台灣帶來的影響程度，若發展強度有限，則僅會帶來水氣增多，迎風面有短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

根據日本氣象廳預報，菲律賓東方、沖繩附近3日可能會出現新的「準颱風」熱帶性低氣壓，但電腦模式顯示，低壓中心附近風速沒有明顯增強，路徑上將往沖繩南方西進，是否發展成颱風仍不確定；另外也有些模式預估周末該系統可能北上靠近日本西部。

日本預估，目前日本附近的太平洋高壓仍強勢，熱帶擾動可能往西移動，但若高壓未如預期增強，也可能使得熱帶擾動靠近日本，由於其發展、路徑預測分歧大，本周後半期的天氣預報有較大變化，提醒民眾提高警覺。

