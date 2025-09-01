可能有新颱風　路徑估大迴轉

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周三晚間8時模擬圖顯示，熱帶擾動在琉球東方，成颱的機率調低為30%。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式周三晚間8時模擬圖顯示，熱帶擾動在琉球東方，成颱的機率調低為30%，迴轉至日本本土才逐漸提高至50%；其系集平均路徑偏北進行，通過琉球東方附近，再向東北大迴轉，應持續觀察模式調整。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三南方水氣稍增，各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱，東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）。

▼吳德榮表示，熱帶擾動系集平均路徑偏北進行，通過琉球東方附近，再向東北大迴轉，個別系集模擬路徑數量大幅減少，顯示其中僅部分強度達輕颱，分散的程度則顯示其動向的不確定。（圖／翻攝weathernerds）



吳德榮說，周四至周六各地晴朗酷熱，北部高溫達38度，中午前後紫外線危險級，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率；周日南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱，東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

