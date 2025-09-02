八里紫皇天乙真慶宮捐8000斤白米　偕社會局助新北弱勢家庭

▲龜馬山紫皇天乙真慶宮主委曾福灶（左2）代表捐贈，由社會局長李美珍（右2）代表受贈。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市八里區的龜馬山紫皇天乙真慶宮，長期秉持玄天上帝慈悲濟世的精神，於每年農曆七月舉辦普渡法會，並將信眾的愛心化為實際行動，幫助弱勢家庭。今年於9月1日再度捐贈白米8000斤，由新北市社會局長李美珍代表市長侯友宜受贈，物資將透過社會福利系統分享給需要幫助的家庭與長者。

龜馬山紫皇天乙真慶宮主委曾福灶表示，該宮每年皆舉辦普渡法會，並將信眾捐贈的物資妥善運用。除了提供八里區里長發放給當地弱勢民眾外，也已連續多年捐贈白米予新北市政府社會局。曾主委強調，希望透過「新北市好日子愛心大平台」，將信眾的善心擴展至全市各角落，讓更多弱勢家庭獲得實質協助。

社會局長李美珍特別感謝龜馬山真慶宮自2016年起持續響應「新北市實物銀行」，每年將中元普渡物資捐贈給市府，幫助弱勢族群。她指出，這8000斤白米不僅代表深厚的信仰力量，更是對社會福利工作的有力支持。這批白米後續將由社會福利服務中心統籌分送，包括社福機構、弱勢家戶及老人共餐據點，讓更多長輩與需要幫助的市民受益。

新北市政府感謝龜馬山紫皇天乙真慶宮長期以來凝聚信眾的善念與關懷，讓市民可以安居樂業，感謝各界拋磚引玉引發更多的圓夢英雄共同響應，也邀請大家一同響應好日子愛心大平台，讓愛與關懷持續不斷的溫暖市民。