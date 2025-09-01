瘦瘦針爆紅！她一周一針甩「1國小生」　醫警告：亂打恐出事

▲長安醫院發表一病例，一名35歲體重破百公斤女性，透過每周自費打瘦瘦針以及調整生活型態，讓她成功甩肉。（圖／長安醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名35歲的莊小姐因車禍住院時發現體重破百公斤，不僅造成行動不便，也讓她躺臥不適，下定決心正視體重問題。在醫師協助下，透過自費每週一次的瘦瘦針(GLP-1 腸泌素)治療，並搭配生活型態調整，僅半年便成功減重29公斤，等於甩掉一個小學生體重，不僅走路不再氣喘吁吁，膝蓋負擔減輕，連慢性病藥物劑量也隨之下降。不過醫師提醒，近期瘦瘦針風行，但民眾切勿自行購買來源不明的藥物。任何藥物使用前，應由專業醫師評估肝腎功能及共病狀況。

回憶起減重血淚史，莊小姐坦言幾乎試遍所有方法，從減重班、飲食諮詢、中西醫藥物、保健食品甚至代餐，無一不試。但因副作用嚴重，常出現盜汗、心悸、嘔吐及嗜睡等症狀，效果也無法持續。

▲彭馨儀提醒，近期瘦瘦針風行，但民眾切勿自行購買來源不明的藥物，應由專業醫師評估肝腎功能及共病狀況，並於合法醫療院所取得。（圖／長安醫院提供）



長安醫院家醫科醫師彭馨儀表示，考量到莊小姐本身患有心臟肥大、慢性腎臟病與早期糖尿病等慢性疾病，因此選擇了每週一次的瘦瘦針作為輔助治療。她解釋，新型瘦瘦針除了能顯著減重，還具有保護心臟與腎臟、改善血糖、減少內臟脂肪的優點，且相較於其他減重藥物，副作用如嘔吐、盜汗心悸等也較為輕微，對患者而言，舒適度與便利性都高出許多。

在治療過程中，也讓莊小姐改採漸進式生活型態調整策略。包括健康零食選擇、壓力管理技巧、改善生理期失眠方法，甚至提供減重期間安心食用宵夜的建議，讓減重過程更具彈性與可持續性。

彭馨儀指出，莊小姐的數據變化十分驚人，體重從129.8公斤降至100.8公斤，體脂由66.6公斤減到30.9公斤，腰圍也從137公分縮小至118公分。她形容，過去常因體重問題「走幾步就喘、腳常疼痛」，如今不僅活動更輕鬆，也可以不用吃這麼多藥物。

不過彭馨儀提醒，近期瘦瘦針風行，但民眾切勿自行購買來源不明的藥物。任何藥物使用前，應由專業醫師評估肝腎功能及共病狀況，並於合法醫療院所取得，也強調，藥物僅是「加速器」，真正能避免復胖、維持健康體態的關鍵，仍在於生活型態的長期調整。