國際扶輪3501地區攜手新竹凱蒂扶輪社　贈花蓮消防特種搜救中巴

▲花蓮縣縣長徐榛蔚親自出席接受這份大禮。（圖／新竹振道有線電視提供）

新竹振道記者李朝煌、林彥斌／新竹報導

國際扶輪3501地區最近攜手新竹凱蒂扶輪社，不遠千里前往花蓮，捐贈一輛價值330萬元的特種搜救中型巴士，給花蓮縣消防局，希望這台車，可以讓消防員更好的交通品質。

不遠千里從新竹來到花蓮，國際扶輪3501地區的「有您團隊」，以及新竹凱蒂扶輪社，一起捐了一台特種搜救隊的中型巴士給花蓮縣消防局，希望提升消防員的救援效能，花蓮縣縣長徐榛蔚親自出席接受這份大禮，也代表消防局，表達對扶輪社社友們的感激。

捐贈籌備主委歐李依娜指出，他們發現消防局以往的巴士過於老舊，也沒有冷氣，因此他們才起心動念，想要捐車輛給消防局。

花蓮縣消防局長吳兆遠指出，消防局以往都是用小型車來運輸，消防員訓練及出勤救災都不是那麼方便，如今有了中型巴士的加入，相信會帶給消防員更好的交通品質。

捐贈巴士的靈魂人物，是大家口中的Kitty姐，她是新竹凱蒂扶輪社的創社社長，同時也是花蓮女兒，她不只自己捐，也號召大家一起捐，用無比感恩的心情，來促成這樁美事。

國際扶輪3501地區2024-25年度地區總監周玉庭指出，消防員每次救災都奮不顧身，這種精神，也正好跟扶輪社的年度主題符合，因此希望透過這台車，把扶輪社的精神帶到每一個角落。

花蓮縣地形特殊，消防員南來北往非常耗時間以外，還有許多地震、風災以及救災需求，扶輪社社友們希望這輛中型巴士的加入，可以讓消防員更及時迅速的抵達目的地，去搶救每一個需要幫助的民眾。