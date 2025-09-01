垃圾信也分黨派？　FTC控Google演算法不公「偏心民主黨」



美國聯邦貿易委員會（FTC）主席弗格森（Andrew Ferguson）近日致函Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai），對Gmail的垃圾郵件過濾系統提出嚴厲質疑，認為該機制可能在設計上存在黨派偏向，對共和黨募款郵件造成不利影響。

根據《TechCrunch》報導，弗格森引用《紐約郵報》文章指出，曾與共和黨全國委員會及馬斯克（Elon Musk）的X平台合作的顧問公司Targeted Victory投訴，指控Gmail將含有共和黨募款平台WinRed連結的郵件判定為垃圾郵件，卻未對含民主黨平台ActBlue連結的郵件採取同樣標準。

弗格森在信中直言「Gmail的過濾器似乎經常阻止共和黨寄件人的郵件到達使用者信箱，但卻沒有同樣限制民主黨的郵件。」他警告若這些機制妨礙民眾接收資訊或影響捐款意願，可能觸及FTC法案中關於「不公平或欺騙性商業行為」的規範，並強調不排除展開調查及採取法律行動。

面對質疑，Google向《Axios》回應，強調Gmail的垃圾郵件判斷與政治立場無關，而是根據客觀信號，例如使用者是否將郵件標記為垃圾，或寄件代理商是否持續大量寄出常被標記的內容。發言人表示，這些標準平等適用於所有寄件人，公司已收到FTC來函，將審慎檢視並保持建設性溝通。

共和黨對數位平台「壓制保守派聲音」的批評並非首次。早在2023年，美國聯邦選舉委員會就駁回共和黨針對Gmail的投訴，聯邦法院也否決了共和黨全國委員會的相關訴訟。不過共和黨方面似乎仍打算重啟挑戰，將焦點再次對準Google演算法。

