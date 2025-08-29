Google狂推自願離職計劃　過去1年解雇逾1/3經理

▲美國科技巨頭谷歌（Google）近期大幅裁撤了超過1/3負責小型團隊的經理人。（圖／達志／美聯社）

美國科技巨頭谷歌（Google）近期大幅調整管理層，過去1年裁撤了超過1/3負責小型團隊的經理，以精簡架構並提升整體效率。根據《CNBC》取得的全員會議錄音與報導，Google人才分析與績效副總裁威爾（Brian Welle）向員工表示，公司目前的管理人數比去年同期少了35%，其中多數是負責不到3名下屬的主管。這些人之中，有部分轉任為一般員工，繼續留在公司。

綜合《CNBC》、《經濟時報》報導，威爾指出，這項改革的目標是減少不必要的官僚層級，並逐步降低管理階層，包括經理、總監、副總裁在整體員工中的比例。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）強調，公司必須在規模擴張的同時保持效率，而不是單純依靠增加人手來應對需求。

這次人事調整與近年的成本控管策略相呼應。Google在2023年裁員約6%，此後持續在各部門進行削減。Google母公司Alphabet的財務長阿什克納齊（Anat Ashkenazi）去年加入公司後，曾公開表示會「進一步推動」成本的削減。自2024年起，Google也透過放緩招聘及推行自願離職計劃（Voluntary Exit Program，VEP），來要求員工「以更少的資源完成更多工作。」

今年，美國共有10個產品領域的團隊，包括搜尋、行銷、硬體與人力資源部門，收到了VEP的提案。Google人事長奇科尼（Fiona Cicconi）透露，約有3%至5%的員工選擇參與，主要原因是想暫時中斷職涯，休息一段時間，或是回家照顧家人。她形容這項計劃「相當成功」，並認為未來可以繼續推行。

皮查伊則補充，公司之所以實行VEP方案，是因為聽取了員工意見。相較於大規模裁員，這樣的方式能讓員工保有更多選擇權。他說：「推動VEP計劃需要大量努力，但我很高興我們做到了，這給了員工更多自主性，最終也證明效果良好。」

然而，這些裁員與離職方案仍然影響到士氣。許多員工擔憂工作保障與企業文化，尤其是在公司持續裁員的同時，財報與股價卻屢創佳績。Alphabet股價在2023年上漲58%，2024年再漲36%，而今年迄今已經上漲 10%。

在會議中，員工也詢問Google是否會考慮仿效Meta的「充電制度」（recharge），即員工服務滿5年即可享受1個月的帶薪休假。但Google福利高級總監馬迪森（Alexandra Maddison）回應，公司已經提供多樣休假制度，足以讓員工休息與充電，因此不會額外推出帶薪進修假。

當有高階主管開始比較Meta與Google的福利時，人事長奇科尼也回應：「Meta並沒有VEP。」皮查伊則表示：「我們是不是要把Meta的所有政策都照搬過來？還是只挑自己喜歡的？也許我該試試看用Meta的全部政策來經營公司……嗯，大概不行。」

