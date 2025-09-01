95次匯款1元留言「對你沒有愛」　女愛慕帥老闆頻騷擾判3月定讞

▲性騷擾不論性別，若讓對方感覺到不舒服，就是性騷擾。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

記者葉品辰／台南報導

台南地方法院今(114)年4月審理一起跟蹤騷擾防制法案件，1名傅姓女子因長期追求並騷擾植栽店老闆A男，導致對方心生畏懼、日常生活受影響進而提告，檢方依《跟蹤騷擾防制法》起訴傅女。法院依法判處傅女3個月徒刑，得易科罰金，傅女不服上訴二審遭駁回，全案定讞。

A男在法庭上表示，傅女約在4、5年前成為他的客人，近1年突然做出各種瘋狂傾慕舉動，如多次傳送訊息、寄信、撥打電話及到住處按門鈴等方式騷擾他，內容涉及性或性別因素，這些行為讓他「晚上睡不著覺」、「覺得門外有人」，甚至一度透過訊息表明「被搞到想自殺」因此報警求助，台南地檢署偵辦後起訴傅女。

判決指出，傅女多次在信件或訊息中表達「就只是很單純的喜歡」、「我還是想聽你的真實想法，不在於什麼男女情愛問題」等有關男女性別的內容，還連續95次匯款給A男，每次匯款1元，就只為了在「匯款備註」處留言「我恨你但不怪你」、「我對你沒有愛」等語，甚至多次以網路變更A男在超市、玉山銀行、APPLE ID等金融機構或商家之設定。

法官審酌這些行為符合《跟騷法》以「反覆或持續」實行跟蹤騷擾行為的規定，因此判處傅女3個月徒刑，得易科罰金，每日折算1000元。傅女不服判決，認為自己說那些話並無關性別或性，只是因為喜歡種植植物，台南高分院8月19日駁回傅女上訴，全案定讞，不得再上訴。