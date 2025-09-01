　
地方 地方焦點

新學期開學護童同行　東港警化身孩子們的「守護天使」

▲東港警分局新學期開學護童勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新學期開學護童勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新學期將今（1）日正式開學，為維護學童人身及交通安全，東港警分局啟動「護童勤務」，結合民防義警、志工導護媽媽及學校師長，共同於學童上、放學時段加強校園周邊交通安全，提高見警率，讓駕駛人慢、看、停，行人安全行，保護學童安心上學。

▲東港警分局新學期開學護童勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新學期開學護童勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局期望為學童築起一道堅實的「平安防線」，於校門口前學童通行之重要路口及周邊，強化交通疏導與安全維護，確保駕駛人行經學校附近時能提高警覺，多加注意上、下學孩童過馬路的情形，同時提醒家長於接送孩童時，請務必將車輛停放接送區注意行車秩序，遵守交通規則，不爭道搶行，維護學童安全的任務需要大家一起來，在警方疏導、民眾配合下，打造一個安全、溫暖、充滿關懷的校園周邊交通環境，讓新學期在平安與歡樂中展開。

分局長高志正表示，護童以學童上、下學人身安全為首要目標，作用在確保校園及周遭路段交通順暢，防止意外發生，護童行動不只是一日或一週的任務，而是持續性的工作，呼籲民眾進入校園寧靜區請減速慢行、禮讓學童過馬路，每一位駕駛人的小小舉動，都能大大降低風險，讓孩子安心走在上學及回家的路上，共同守護學童交通安全。

08/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

學童安全交通疏導警方勤務學校周邊家長配合

