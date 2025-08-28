3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

▲合歡山武嶺地區9月份舉辦2場自行車及1場路跑賽事活動，仁愛警方將加強交通疏導。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山清境、武嶺地區今年9月份將連續舉辦2場自行車及1場路跑賽事活動，參與總人數將超過4000人；仁愛警分局表示，除臺14線、臺14甲線清境、合觀武嶺易塞車路段原有規劃交通崗，將再加派警力執行機動交通疏導，希望能迅速排除塞車及事故，讓3場賽事順利進行、提升用路人交通安全。

仁愛分局說明，3場活動時序為9月1日清晨5時至中午1時「2025 TIS秋季崇越盃武嶺自行車挑戰賽活動」，參加人數約1600人，8日清晨5時至中午1時「2025 96自轉車武嶺自行車活動」，參加人數約1000人，活動路線均由埔里鎮地理中心碑至終點武嶺；另於5日清晨6時至下午3時「2025 東城盃合歡山越野馬拉松活動」，參加人數約1500人，活動路線由清境藝家原民宿廣場至武嶺(折返)。

分局指出，3場活動賽事均依規定提出申請，路權機關亦同意辦理；該分局已要求主辦單位落實參賽民眾約制管理，遵守交通規則嚴禁併排騎、行，並利用路口監視器監控轄內車流狀況。

仁愛分局長董育男呼籲用路人注意當日自行車及馬拉松活動賽事期程，避開該時段行駛相關道路，並配合執勤員警指揮及交通疏導管制措施，亦可隨時收聽警察廣播電台、掌握在地交通資訊；另切勿酒後駕車、疲勞駕駛，尊重參賽民眾及用路人之路權。