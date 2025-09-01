檢查都過關！內褲卻出現「詭異血跡」兩個月　真相曝光...網秒抖

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名患者先前焦急求診，表示這兩個月以來，內褲上都會莫名出現血跡，他為此接受膀胱鏡檢查，卻始終找不出病因。對此，皮膚科醫師烏惟新揪出真相，直指是「陰蝨」搞得鬼，同時強調陰蝨的治療相對簡單，但需徹底執行以避免復發。

粉專「皮膚專科 烏惟新醫師」提到，當時患者一臉困惑地吐露情況，接著秀出照片，只見內褲上布滿細小血點，連用衛生紙擦拭後，也留有痕跡。

聞言，烏惟新立刻拿起皮膚鏡，在仔細檢查患者陰毛區後，果然發現可疑蹤跡，只見陰毛上附著一隻隻微小寄生蟲與灰白色蟲卵，他直言，「這是罹患了陰蝨，牠們會吸您的血，當蟲體被擠壓時，就會導致內褲上血跡斑斑的情況。」

他進一步解釋道，陰蝨俗稱「蟹蝨」，是一種體型僅1–2毫米的寄生蟲，主要透過性行為傳染，也可能因共用毛巾、床單或內衣而感染。常見症狀包括陰部搔癢、皮膚紅腫，及在毛髮間可見蟲卵或成蟲，若被擠壓，還可能在內褲或衛生紙上留下血跡。

烏惟新表示，治療方式並不複雜，但必須徹底執行，建議患者先剃除陰毛，以清除蟲卵，再配合外用驅蟲藥物；同時，衣物與床單需以高溫清洗烘乾，無法清洗的則須密封兩周，並提醒性伴侶也應同步檢查與治療，以避免交叉感染。

最後，他強調，陰蝨感染不代表衛生習慣差，任何人都可能因親密接觸或共用物品而染上，「關鍵在於及早發現、正確治療，避免反覆復發。若發現不明血跡或異常搔癢，應及早就醫檢查，避免誤判成泌尿或內科問題而走冤枉路。」

對此，網友們紛紛回應，「台語叫八菊，是有八隻腳？以前當兵的同袍得過」、「好可怕」、「應該會癢吧」、「怎麼會在那裡生蛋，太可怕了吧」。

