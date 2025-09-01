國道驚見神力女超人！女駕駛內線車道徒手推故障賓士　誇張畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

國道驚見神力女超人！有民眾8月31日經過國1岡山路段，發現一輛賓士疑似車輛故障，女駕駛竟下車徒手推車，嚇壞一票用路人。警方表示未接獲報案，但建議駕駛人應擺放故障標誌，至護欄外或安全處所待援。

▲女駕駛在內線車道徒手推故障賓士車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路社群「社會事新聞影音」貼出一段影片引起熱議，民眾指出，8月31日在國道一號岡山路段，汽車在車道上拋錨，女子不顧危險推車50米，直呼是「神力女超人？」

畫面中可見，一部打著雙黃燈的白色賓士停置內線車道，一名穿著短衣、短褲、拖鞋的女駕駛自行下車，竟試圖一人徒手推車，女駕駛使盡吃奶力氣，變換不同角度，單手推完又換雙手推，故障賓士似乎有在前進。不過這一幕也讓後方駕駛全看傻了，紛紛減速繞道閃避。

國道警方表示，該部自小客車疑似車輛故障無法移動，由一名女性於車輛後方推動往前，經查並未接獲當事人或民眾報案。

警方呼籲，用路人平時應做好車輛定期保養，於車輛上路前應檢查車輛狀況；倘行進中發現有異常，應啟亮故障燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理，避免將自身安危暴露於危險情境中。