未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者張靖榕／綜合報導

高雄戴姓少年先前無照駕駛大貨車竟還撞死女騎士，釀禍後，左腳截肢、行動不便的父親為保兒子前途，竟指使少年對警方謊稱是他開車肇事。戴父因此遭法院依過失致死罪判刑1年10月，不料他後來卻自首推翻供詞，最終因無法駕駛的身體條件獲改判無罪。少年部分仍由少年法院審理中。

這起車禍發生在2022年10月13日下午，地點在高雄藍田路與大學西路口。警方調查指出，當時未成年、未具駕照的戴姓少年駕駛大貨車闖紅燈，撞上剛起步的蔡姓女騎士，造成她送醫3天後傷重不治。少年事後打電話給父親報告事故，戴父為避免兒子背負刑責，指示少年對警方謊稱是他駕駛肇事，自己則從新竹搭高鐵南下現場處理。

員警抵達現場後將少年帶回偵訊，他依照父親交代表示肇事者為其父。檢方隨後依過失致死與肇逃罪名起訴戴父。2024年4月底，橋頭地院審理時考量戴父自承犯行但未與死者家屬和解，合併兩罪判刑1年10月。

結果戴父收到判決書後良心不安，決定上訴並改口否認肇事，於6月3日親赴橋檢自首，強調自己非真正肇事者。他也因此另被依《頂替罪》判處拘役4月，仍可上訴。

針對戴父是否真為肇事者，高雄高分院重新調查後發現關鍵矛盾：戴父左腳截肢、需依靠助行器行走，但有目擊者指出當時肇事駕駛是一名穿白衣的男子，行動正常、未使用任何輔助器具，最終法院撤銷先前判決，改判無罪，案件目前尚未定讞。

至於肇事少年，已由警方依涉嫌過失致死罪移送高雄少年及家事法院審理。法界人士分析指出，戴父選擇自首應為有人提醒，因少年犯即使認罪量刑不會過重，加上《冒名頂替罪》本身刑度也輕，又有自白減刑空間，因此戴父改變策略自首，可能已是精算過後的決定。