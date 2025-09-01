　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄戴姓少年先前無照駕駛大貨車竟還撞死女騎士，釀禍後，左腳截肢、行動不便的父親為保兒子前途，竟指使少年對警方謊稱是他開車肇事。戴父因此遭法院依過失致死罪判刑1年10月，不料他後來卻自首推翻供詞，最終因無法駕駛的身體條件獲改判無罪。少年部分仍由少年法院審理中。

這起車禍發生在2022年10月13日下午，地點在高雄藍田路與大學西路口。警方調查指出，當時未成年、未具駕照的戴姓少年駕駛大貨車闖紅燈，撞上剛起步的蔡姓女騎士，造成她送醫3天後傷重不治。少年事後打電話給父親報告事故，戴父為避免兒子背負刑責，指示少年對警方謊稱是他駕駛肇事，自己則從新竹搭高鐵南下現場處理。

員警抵達現場後將少年帶回偵訊，他依照父親交代表示肇事者為其父。檢方隨後依過失致死與肇逃罪名起訴戴父。2024年4月底，橋頭地院審理時考量戴父自承犯行但未與死者家屬和解，合併兩罪判刑1年10月。

結果戴父收到判決書後良心不安，決定上訴並改口否認肇事，於6月3日親赴橋檢自首，強調自己非真正肇事者。他也因此另被依《頂替罪》判處拘役4月，仍可上訴。

針對戴父是否真為肇事者，高雄高分院重新調查後發現關鍵矛盾：戴父左腳截肢、需依靠助行器行走，但有目擊者指出當時肇事駕駛是一名穿白衣的男子，行動正常、未使用任何輔助器具，最終法院撤銷先前判決，改判無罪，案件目前尚未定讞。

至於肇事少年，已由警方依涉嫌過失致死罪移送高雄少年及家事法院審理。法界人士分析指出，戴父選擇自首應為有人提醒，因少年犯即使認罪量刑不會過重，加上《冒名頂替罪》本身刑度也輕，又有自白減刑空間，因此戴父改變策略自首，可能已是精算過後的決定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／愛河驚見年輕女屍！　全身大面積刺青
楊枝甘露「加小芋圓」她喝了大過敏　萬波緊急道歉
快訊／2台人沖繩死亡
與那國島「肉眼見中央山脈」罕見美照　日網驚：台灣比想像大
快訊／AAA最後一波名單「林俊傑來了」　41組大咖高雄見
今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄愛河驚見年輕女屍！全身大面積刺青　身分及死因待查

未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

遭弟妹趕出家門　裕國長子罹癌還得靠老婆娘家出錢

要繳7億！　裕國冷凍楊家長媳大動作登報

SBL裕隆假球案辯論終結！　被告球員「說詞跳針」11／17宣判

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

「走讀」釀8警受傷！黃國昌勒警最新視角曝　北市警將傳喚說明

中壢惡火釀5死！屋主5年前曾申請住警器　拿到卻沒安裝

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

快訊／高雄愛河驚見年輕女屍！全身大面積刺青　身分及死因待查

未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

遭弟妹趕出家門　裕國長子罹癌還得靠老婆娘家出錢

要繳7億！　裕國冷凍楊家長媳大動作登報

SBL裕隆假球案辯論終結！　被告球員「說詞跳針」11／17宣判

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

「走讀」釀8警受傷！黃國昌勒警最新視角曝　北市警將傳喚說明

中壢惡火釀5死！屋主5年前曾申請住警器　拿到卻沒安裝

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」！全新大作慶祝品牌20週年

快訊／台積電跌10元至1150　台股開盤下跌90點

立院新會期今報到！郭國文又搶頭香　林沛祥第二「民眾黨還沒來」

關稅底牌揭曉！全球經貿大洗牌　保德信投信：美股成長股仍是投資關鍵

快訊／高雄愛河驚見年輕女屍！全身大面積刺青　身分及死因待查

立院新會期藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

2台人「沖繩潛水」喪命！　魂斷30公尺深海洞窟

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

社會熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

北捷乘客互毆　警方要罰了

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

黃國昌勒警最新畫面曝！北市警將傳喚說明

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

中壢惡火釀5死！屋主申請住警器卻沒安裝

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

網傳勒頸AI造假　北市警將辦

更多熱門

相關新聞

台中男騎士對撞母女檔　噴飛摔進稻田亡

台中男騎士對撞母女檔　噴飛摔進稻田亡

台中市大里區昨（30）日晚間發生一起死亡車禍。一名45歲謝姓男騎士與一對準備返家的林姓母女不明原因對撞，造成男騎士傷重不治，母女兩人輕傷送醫。

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫

快訊／新竹轎車撞斷電桿翻覆　1男壓車底命危

快訊／新竹轎車撞斷電桿翻覆　1男壓車底命危

屏東聯結車停紅燈…遭機車追撞！騎士當場慘死

屏東聯結車停紅燈…遭機車追撞！騎士當場慘死

無照翁拒認闖紅燈　態度反轉獲緩刑

無照翁拒認闖紅燈　態度反轉獲緩刑

關鍵字：

無照車禍自首

讀者迴響

熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

2台人「沖繩潛水」喪命！

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面