台南碩士生鄭素美「轉身」個展　車禍激發重拾畫筆50歲再闖藝術夢

▲台南大學碩士生鄭素美，將於台南知事官邸舉辦畢業個展「轉身」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

用畫筆與世界對話，也把人生經歷畫成傳記，台南大學視覺藝術系碩士在職專班研究生鄭素美，將於9月25日至11月2日在台南知事官邸舉辦畢業個展「轉身」，展出碩士班期間創作的20餘幅油畫作品。

作品分成「自畫像」、「面具」及「背影」三大系列，每幅作品都充滿想像與個人風格，其中一幅以生肖「雞首」騎自行車的作品〈黃昏騎跡〉，紀念她因車禍鎖骨骨折而重拾畫筆的關鍵轉折。

鄭素美從小熱愛畫畫，高中時期想走美術科系，卻與父親的期待拉扯不休，最後以淚水爭取心願，從護理科轉至美工科；婚後，她與先生共同創立眼鏡事業，美術之路暫時擱置。五年前，一場突如其來的自行車車禍，讓她昏迷後醒來，腦中第一個念頭竟不是疼痛，而是恐懼：「我是不是不能再畫畫了？」從那一刻起，她下定決心，重新握起畫筆，展開人生另一章。

她先到油畫班進修，並於兩年前以50歲「高齡」考上台南大學視覺藝術碩士班，主攻油畫。為了支援她的夢想，丈夫更買下一棟17坪的透天厝，讓她安心創作，無須受干擾。經過32學分、15張50號油畫和3萬多字論文的歷練，如今的她已是準畢業生，迎來屬於自己的個展時刻。

鄭素美說，她的作品常以女性主體出發，曾在羅浮宮見到安格爾〈大宮女〉後深受感動，也將自己融入畫中，並讓畫面「流」出框外，挑戰傳統構圖。她感性地說：「有些轉身，輕如微風，卻改變了整個方向。」她誠摯邀請各界朋友參與9月28日的開幕茶會，凡持邀請函的貴賓皆可獲得融入其畫作意象、量身製作的藝術帆布袋一只，分享這段人生轉身的喜悅。