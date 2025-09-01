50萬噸光電板「報廢潮」將爆發！日本政府認了：回收費無人買單

▲日本太陽能板壽命將到期，2030年起將每年50萬噸廢棄物。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

日本政府近日承認，針對逐漸進入報廢潮的太陽能光電板，至今仍無法決定由誰負擔回收費用。由於太陽能板壽命僅約20至30年，自2012年大規模建設以來，預估至2030年代後半至2040年代初，每年將產生高達50萬噸的廢棄光電板。相關制度遲遲未定，引發外界對非法棄置與環境衝擊的憂慮。

根據日媒《共同社》、《NHK》報導，原本日本政府傾向比照家電回收制度，由製造商或進口商負擔回收成本，但內閣法制局指出，現行汽車、家電等法規均規定應由「持有者」負責，光電板若例外處理恐缺乏一致性。由於各部會無法達成共識，政府已決定暫緩原先的「強制回收」方針，改為研擬其他替代方案。

環境大臣淺尾慶一郎在記者會坦言，妥善回收廢棄光電板是未來重要課題，政府將持續檢討相關法制，避免再生能源反成環境污染來源。他強調，將推動新的制度設計，例如要求大型發電業者定期回報回收情況，並計畫在明年國會提出修法草案。

消息曝光後，日本輿論一片譁然。有民眾驚訝光電板「居然有使用年限」，質疑政府推廣再生能源卻忽視後端處理；也有人擔心若無強制規範，恐導致大規模亂丟。台灣網友則聯想到本地廢棄光電板堆置路邊的問題，嘲諷「答案已經在台灣看到」、「不是說無毒綠能嗎？」

面對逐年逼近的「報廢潮」，日本政府雖已放棄短期內的強制回收制度，但強調會持續討論責任歸屬與回收方式。外界則呼籲，若未能及早擬定明確規範，恐讓原本標榜綠能的太陽能產業，淪為新一波的環境負擔。