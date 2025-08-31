科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

▲北市某科技業男主管與女同事發展出婚外情。（示意圖／翻攝pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

台北市一名科技公司男主管阿明（化名）與女同事小萱（化名）發展婚外情，期間兩人多次在LINE中傳遞露骨訊息，並在四個月內密集出入汽車旅館19次。正宮發現後憤而提告求償百萬元精神慰撫金。台北地方法院審理後，近日認定兩人確有侵害配偶權之重大情節，最終判決阿明與小萱須連帶賠償正宮新台幣40萬元，全案可上訴。

根據判決書內容，正宮與阿明於2015年結婚，婚後同住新北市。近年阿明為赴美發展與正宮產生分歧後，與同公司小萱發展出不當關係。法院審酌兩人親暱對話內容，明確顯示雙方曾發生性行為。通訊軟體對話揭露，阿明傳訊給小萱，「我要把妳舉起來」，小萱回應「剛剛有硬邦邦」、「舔舔是舒服的嗎」、「只是喜歡結合的感覺」，阿明回應，「還不是因為妳太漂亮了」、「舒服啊，被妳吸出來」等語。

除訊息外，正宮也提出阿明的信用卡消費紀錄，證明兩人曾於多間汽車旅館開房，並對照對話內容時間點一致，佐證雙方有實際親密行為。

阿明抗辯稱婚姻早已破裂，甚至聲稱自己因服用精神科藥物導致性功能障礙，否認發生性行為，並指妻子曾表示願以「情侶關係測試婚姻能否維持」。但法院不採信此說法，指出藥物副作用不代表完全無法發生性行為，且從對話中所見如「硬邦邦」、「舔舔」、「吸出來」等語句，與性行為過程高度吻合，足證阿明之說無據。

法院也指出，即使配偶在某些情況下表現出容忍或未及時制止婚外情，也不構成法律上之「允許」或「宥恕」，難以阻卻加害人之侵權責任。因此，最終裁定阿明與小萱應共同賠償正宮40萬元，並須負擔利息與部分訴訟費用。