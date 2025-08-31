　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲北市某科技業男主管與女同事發展出婚外情。（示意圖／翻攝pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

台北市一名科技公司男主管阿明（化名）與女同事小萱（化名）發展婚外情，期間兩人多次在LINE中傳遞露骨訊息，並在四個月內密集出入汽車旅館19次。正宮發現後憤而提告求償百萬元精神慰撫金。台北地方法院審理後，近日認定兩人確有侵害配偶權之重大情節，最終判決阿明與小萱須連帶賠償正宮新台幣40萬元，全案可上訴。

根據判決書內容，正宮與阿明於2015年結婚，婚後同住新北市。近年阿明為赴美發展與正宮產生分歧後，與同公司小萱發展出不當關係。法院審酌兩人親暱對話內容，明確顯示雙方曾發生性行為。通訊軟體對話揭露，阿明傳訊給小萱，「我要把妳舉起來」，小萱回應「剛剛有硬邦邦」、「舔舔是舒服的嗎」、「只是喜歡結合的感覺」，阿明回應，「還不是因為妳太漂亮了」、「舒服啊，被妳吸出來」等語。

除訊息外，正宮也提出阿明的信用卡消費紀錄，證明兩人曾於多間汽車旅館開房，並對照對話內容時間點一致，佐證雙方有實際親密行為。

阿明抗辯稱婚姻早已破裂，甚至聲稱自己因服用精神科藥物導致性功能障礙，否認發生性行為，並指妻子曾表示願以「情侶關係測試婚姻能否維持」。但法院不採信此說法，指出藥物副作用不代表完全無法發生性行為，且從對話中所見如「硬邦邦」、「舔舔」、「吸出來」等語句，與性行為過程高度吻合，足證阿明之說無據。

法院也指出，即使配偶在某些情況下表現出容忍或未及時制止婚外情，也不構成法律上之「允許」或「宥恕」，難以阻卻加害人之侵權責任。因此，最終裁定阿明與小萱應共同賠償正宮40萬元，並須負擔利息與部分訴訟費用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
各國領導人全到齊！黑色防暴車出動　天津維安升級
童仲彥「2張國考證照」到手　全場跪了：了不起
明午後2地防較大雨勢！　周三全台水氣增
快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

台62線特斯拉撞護欄！「車頭全爛」輪胎噴飛　整台打橫路中

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

台62線特斯拉撞護欄！「車頭全爛」輪胎噴飛　整台打橫路中

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

安平靈濟殿「孤棚祭」登場　200隻豬仔撲滿一上架秒殺

川普死亡謠言「凶手是它」！一貼文爆紅點閱破3千萬

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

老公弄丟婚戒！「資生堂千金」怒買9克拉鑽石彌補　藍心湄驚呆：價格太便宜

各國領導人全到齊！黑色防暴車出動　天津上合峰會維安漸進式升級

直擊／台北也有基河路　韓男星撞名眼睛都亮了：在哪～我要去朝聖

王威晨3安4打點、黃博多被敲12安仍繳優質先發　兄弟10比7驚險擊敗味全龍

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

女拿高壓水槍清洗社區地板 停車格慢慢顯現超療癒！

社會熱門新聞

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原

大公司主管性侵酒店妹　想花6千私了下場曝

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

更多熱門

相關新聞

埃及列車出軌「2車廂翻覆」3死103傷

埃及列車出軌「2車廂翻覆」3死103傷

埃及30日發生重大火車脫軌事故，一列從沿海城市馬薩馬特魯（Marsa Matruh）開往首都開羅的列車出軌，多達7節車廂偏離軌道，其中2節完全翻覆，導致3人死亡、103人受傷。

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

人妻「手掌朝上食指彎曲」勾小王滿足她　尪靠兩款LINE貼圖怒抓！

人妻「手掌朝上食指彎曲」勾小王滿足她　尪靠兩款LINE貼圖怒抓！

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

關鍵字：

偷吃出軌北市科技業

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面