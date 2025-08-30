　
以為是親弟！大馬15歲少年拉錯人「被當人口販賣」　遭送警局

▲▼以為是親弟！少年拉錯人「被當人販子」。（圖／翻攝自YouTube）

▲少年被當作人口販賣分子，當場遭男童父母與路人制伏。（圖／翻攝自YouTube）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞日前發生一件疑似男童遭擄事件，一名少年企圖將男童從電子遊樂場帶走，男童父母發現後隨即上前制止，雙方因此發生爭執，畫面外流後更引發爭議。然而事後才發現是烏龍一場，該名少年以為男童是自己的弟弟，才會拉著人就走，誰知因此被誤認為不法分子，甚至因此被警方帶走。

根據《中國報》報導，該段影片在網路上瘋傳，只見一名身穿白衣、戴著白色口罩的男子拉著另一名男童的手臂，就想離開電子遊樂場。此時男童的父母隨即上前「搶人」，一旁路人見狀，也立刻上前幫忙，沒有讓白衣男子帶走男童。

影片也在網路引發熱烈討論，許多人痛批白衣男子是人口販運人士，竟試圖在大庭廣眾之下擄走男童，在計劃失敗後，才辯稱是自己認錯人。據悉，白衣男子隨後也被警方帶走。

警方則在30日澄清，該事件經過調查後，確定只是誤會一場。警方稱30日凌晨0時，同時接獲男童父親與白衣男子的通報。根據初步調查，白衣男子是一名15歲少年，當時他以為男童是他的弟弟，因為當天兩人穿著類似且外貌相似，才會拉著人就走。

警方調查後確認，少年當天的確是和家人一起到電子遊樂場，而確認雙方為誤會後，也釐清該起事件並無犯罪成分。

關鍵字：

馬來西亞男童擄童誤會東南亞要聞

