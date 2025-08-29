印度洪災發威！餐廳「整棟只剩正面」幾乎全毀　慘烈景象曝光

▲洪災摧毀建築物，這間餐廳只剩下大門與正面牆面矗立。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度喜馬恰爾邦近期連日豪雨引發洪災，馬納利（Manali）一間有知名度的餐廳幾乎全毀，只剩入口大門與部分牆面矗立原地，驚人殘破景象在社群媒體上瘋傳。

今日印度、印度斯坦時報報導，這間Sher-e-Punjab餐廳深受當地人喜愛，但受到持續不斷的大雨以及比亞斯河（Beas River）氾濫的衝擊，建築物幾乎全毀，顯示出洪災對當地造成的嚴重影響。

當地降下的暴雨導致比亞斯河氾濫，洪水破壞力強大，民宅、商家、旅館都遭受波及，多棟建築物倒塌，低窪住宅區被淹沒，多處路段被沖斷。光是27日這天，就有4家商店和1輛貨車被沖走。

洪水也把阿盧格朗德（Alu Ground）淹沒。數百居民受困，電力、通訊中斷，緊急救援人員趕赴現場提供援助。官方持續監控災情狀況，並呼籲民眾保持警惕。